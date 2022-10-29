https://ria.ru/20221029/terrorist-1827738383.html
Умер исполнитель теракта в иранском Ширазе
Умер исполнитель теракта в иранском Ширазе - РИА Новости, 29.10.2022
Умер исполнитель теракта в иранском Ширазе
Террорист, осуществивший нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз, скончался, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:15
2022-10-29T12:15
2022-10-29T12:15
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Террорист, осуществивший нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз, скончался, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на местные власти."Из-за ран, полученных при задержании, он... скончался в одной из больниц Шираза", - заявил заместитель губернатора провинции Фарс.В среду вечером иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения. Власти Ирана обвинили США и Израиль в организации этого террористического акта для разжигания нестабильности в Иране.
https://ria.ru/20221028/iran-1827497826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, шираз, сша
Умер исполнитель теракта в иранском Ширазе
Tasnim: умер террорист, осуществивший нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе