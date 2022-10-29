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Умер исполнитель теракта в иранском Ширазе - РИА Новости, 29.10.2022
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Умер исполнитель теракта в иранском Ширазе
Умер исполнитель теракта в иранском Ширазе - РИА Новости, 29.10.2022
Умер исполнитель теракта в иранском Ширазе
Террорист, осуществивший нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз, скончался, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:15
2022-10-29T12:15
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Террорист, осуществивший нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз, скончался, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на местные власти."Из-за ран, полученных при задержании, он... скончался в одной из больниц Шираза", - заявил заместитель губернатора провинции Фарс.В среду вечером иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения. Власти Ирана обвинили США и Израиль в организации этого террористического акта для разжигания нестабильности в Иране.
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в мире, иран, шираз, сша
В мире, Иран, Шираз, США
12:15 29.10.2022
 
Умер исполнитель теракта в иранском Ширазе

Tasnim: умер террорист, осуществивший нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе

© Flickr / NinaraШираз, Иран
Шираз, Иран - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Flickr / Ninara
Шираз, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Террорист, осуществивший нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз, скончался, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
"Из-за ран, полученных при задержании, он... скончался в одной из больниц Шираза", - заявил заместитель губернатора провинции Фарс.
В среду вечером иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения. Власти Ирана обвинили США и Израиль в организации этого террористического акта для разжигания нестабильности в Иране.
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В Иране проходят демонстрации в ответ на беспорядки и теракт в Ширазе
 
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