https://ria.ru/20221029/terakty-1827772418.html
В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях
В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях - РИА Новости, 29.10.2022
В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:29
2022-10-29T16:29
2022-10-29T16:37
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совет безопасности оон
мария захарова
балтийское море
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии."Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии", - сказала она журналистам.
https://ria.ru/20221029/ataka-1827750095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, совет безопасности оон, мария захарова, балтийское море
В мире, Москва, Россия, Совет Безопасности ООН, Мария Захарова, Балтийское море
16:29 29.10.2022 (обновлено: 16:37 29.10.2022)
В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях
МИД: Москва привлечет внимание СБ ООН к терактам в Черном и Балтийском морях