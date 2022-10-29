https://ria.ru/20221029/terakty-1827772418.html

В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях

В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях - РИА Новости, 29.10.2022

В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:29

2022-10-29T16:29

2022-10-29T16:37

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россия

совет безопасности оон

мария захарова

балтийское море

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии."Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии", - сказала она журналистам.

https://ria.ru/20221029/ataka-1827750095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, совет безопасности оон, мария захарова, балтийское море