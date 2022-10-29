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В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях - РИА Новости, 29.10.2022
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В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях
В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях - РИА Новости, 29.10.2022
В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:29
2022-10-29T16:37
в мире
москва
россия
совет безопасности оон
мария захарова
балтийское море
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии."Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии", - сказала она журналистам.
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в мире, москва, россия, совет безопасности оон, мария захарова, балтийское море
В мире, Москва, Россия, Совет Безопасности ООН, Мария Захарова, Балтийское море
16:29 29.10.2022 (обновлено: 16:37 29.10.2022)
 
В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях

МИД: Москва привлечет внимание СБ ООН к терактам в Черном и Балтийском морях

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии.
"Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии", - сказала она журналистам.
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В миреМоскваРоссияСовет Безопасности ООНМария ЗахароваБалтийское море
 
 
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