https://ria.ru/20221029/telegram-1827826915.html

Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор

Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор - РИА Новости, 29.10.2022

Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор

Блокировка доступа к Telegram на территории России на сегодняшний день исключена, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T23:39

2022-10-29T23:39

2022-10-29T23:53

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1adb846ca774a13c3e3e3669285fd2af.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Блокировка доступа к Telegram на территории России на сегодняшний день исключена, сообщил Роскомнадзор.Ранее сегодня ведомство по требованию Генпрокуратуры ограничило доступ к домену t.me.

https://ria.ru/20221027/telegram-1827344566.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, telegram