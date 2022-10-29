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Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор - РИА Новости, 29.10.2022
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Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор
Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор - РИА Новости, 29.10.2022
Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор
Блокировка доступа к Telegram на территории России на сегодняшний день исключена, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T23:39
2022-10-29T23:53
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
telegram
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Блокировка доступа к Telegram на территории России на сегодняшний день исключена, сообщил Роскомнадзор.Ранее сегодня ведомство по требованию Генпрокуратуры ограничило доступ к домену t.me.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, telegram
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Telegram
23:39 29.10.2022 (обновлено: 23:53 29.10.2022)
 
Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор

Роскомнадзор: блокировка доступа к Telegram в России в настоящее время исключена

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Блокировка доступа к Telegram на территории России на сегодняшний день исключена, сообщил Роскомнадзор.

"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", — говорится в сообщении.

Ранее сегодня ведомство по требованию Генпрокуратуры ограничило доступ к домену t.me.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 19:51
Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииTelegram
 
 
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