https://ria.ru/20221029/telegram-1827826915.html
Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор
Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор - РИА Новости, 29.10.2022
Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор
Блокировка доступа к Telegram на территории России на сегодняшний день исключена, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T23:39
2022-10-29T23:39
2022-10-29T23:53
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
telegram
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Блокировка доступа к Telegram на территории России на сегодняшний день исключена, сообщил Роскомнадзор.Ранее сегодня ведомство по требованию Генпрокуратуры ограничило доступ к домену t.me.
https://ria.ru/20221027/telegram-1827344566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, telegram
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Telegram
23:39 29.10.2022 (обновлено: 23:53 29.10.2022)
Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор
Роскомнадзор: блокировка доступа к Telegram в России в настоящее время исключена