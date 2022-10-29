https://ria.ru/20221029/telegram-1827821926.html

Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me

Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me - РИА Новости, 29.10.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к домену t.me, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T22:56

2022-10-29T22:56

2022-10-29T23:32

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

технологии

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

telegram (приложение)

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к домену t.me, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.В качестве основания решения указывается статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях и экстремистской деятельности. Также речь идет о недостоверных сведениях, создающих среди прочего угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и создания помех или прекращения работы объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры. Кроме того, законодательная норма регламентирует ограничение доступа к материалам иностранных или международных НПО, чью деятельность в России признали нежелательной.Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля 2018 года в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Основанием стал отказ Telegram передать ФСБ ключи шифрования.Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян. Через Telegram распространяют информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google. Роскомнадзор в ответ применил точечную блокировку используемых IP-адресов.В конце августа Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения. Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с Федеральной службой безопасности.

https://ria.ru/20221027/telegram-1827065986.html

https://ria.ru/20221027/telegram-1827344566.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, технологии, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram (приложение)