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Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me - РИА Новости, 29.10.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me
Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me - РИА Новости, 29.10.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к домену t.me, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T22:56
2022-10-29T23:32
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
технологии
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram (приложение)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к домену t.me, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.В качестве основания решения указывается статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях и экстремистской деятельности. Также речь идет о недостоверных сведениях, создающих среди прочего угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и создания помех или прекращения работы объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры. Кроме того, законодательная норма регламентирует ограничение доступа к материалам иностранных или международных НПО, чью деятельность в России признали нежелательной.Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля 2018 года в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Основанием стал отказ Telegram передать ФСБ ключи шифрования.Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян. Через Telegram распространяют информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google. Роскомнадзор в ответ применил точечную блокировку используемых IP-адресов.В конце августа Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения. Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с Федеральной службой безопасности.
https://ria.ru/20221027/telegram-1827065986.html
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россия
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, технологии, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram (приложение)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральная прокуратура РФ, Технологии, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram (приложение)
22:56 29.10.2022 (обновлено: 23:32 29.10.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me

Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me по требованию Генпрокуратуры

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к домену t.me, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.
В качестве основания решения указывается статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях и экстремистской деятельности. Также речь идет о недостоверных сведениях, создающих среди прочего угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и создания помех или прекращения работы объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры.
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Кроме того, законодательная норма регламентирует ограничение доступа к материалам иностранных или международных НПО, чью деятельность в России признали нежелательной.

"Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей", — поясняется на сайте реестра.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля 2018 года в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Основанием стал отказ Telegram передать ФСБ ключи шифрования.
Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян. Через Telegram распространяют информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.
Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google. Роскомнадзор в ответ применил точечную блокировку используемых IP-адресов.
В конце августа Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения. Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с Федеральной службой безопасности.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФТехнологииМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram (приложение)
 
 
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