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Пленные украинские боевики закрашивают националистические татуировки - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/tatuirovki-1827733990.html
Пленные украинские боевики закрашивают националистические татуировки
Пленные украинские боевики закрашивают националистические татуировки - РИА Новости, 29.10.2022
Пленные украинские боевики закрашивают националистические татуировки
Пленные украинские боевики, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики, самостоятельно изъявили желание закрасить националистические татуировки,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:23
2022-10-29T18:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Пленные украинские боевики, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики, самостоятельно изъявили желание закрасить националистические татуировки, осознав истинное значение таких рисунков, рассказал РИА Новости представитель силовых структур ДНР."Пленные украинские боевики, которые содержатся на территории республики, обращаются к администрации учреждений с просьбой предоставить им возможность видоизменить татуировки националистического характера, осознав, что данные идеи ложные и ведут в тупик. Мы предоставляем им такую возможность", — сказал собеседник агентства.Представитель силовых структур пояснил, что осознание пагубности идей национализма среди пленных имеет не разовый, а скорее систематических характер."Закрасить или как-то изменить националистические татуировки — с такой просьбой обратились не один-два человека. Это системные обращения. "Это ложные идеи. Пришло осознание" — так они объясняют свои просьбы", — пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221029/svo-1827704987.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:23 29.10.2022 (обновлено: 18:52 29.10.2022)
 
Пленные украинские боевики закрашивают националистические татуировки

Пленные украинские боевики, находящиеся в ДНР, закрашивают националистические татуировки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Пленные украинские боевики, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики, самостоятельно изъявили желание закрасить националистические татуировки, осознав истинное значение таких рисунков, рассказал РИА Новости представитель силовых структур ДНР.
"Пленные украинские боевики, которые содержатся на территории республики, обращаются к администрации учреждений с просьбой предоставить им возможность видоизменить татуировки националистического характера, осознав, что данные идеи ложные и ведут в тупик. Мы предоставляем им такую возможность", — сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур пояснил, что осознание пагубности идей национализма среди пленных имеет не разовый, а скорее систематических характер.
"Закрасить или как-то изменить националистические татуировки — с такой просьбой обратились не один-два человека. Это системные обращения. "Это ложные идеи. Пришло осознание" — так они объясняют свои просьбы", — пояснил собеседник агентства.
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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