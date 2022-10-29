https://ria.ru/20221029/tatuirovki-1827733990.html

Пленные украинские боевики закрашивают националистические татуировки

Пленные украинские боевики закрашивают националистические татуировки - РИА Новости, 29.10.2022

Пленные украинские боевики закрашивают националистические татуировки

Пленные украинские боевики, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики, самостоятельно изъявили желание закрасить националистические татуировки,... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:23

2022-10-29T11:23

2022-10-29T18:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789686294_137:0:949:457_1920x0_80_0_0_35e9dd3e9defbcc832cec10159749a48.jpg

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Пленные украинские боевики, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики, самостоятельно изъявили желание закрасить националистические татуировки, осознав истинное значение таких рисунков, рассказал РИА Новости представитель силовых структур ДНР."Пленные украинские боевики, которые содержатся на территории республики, обращаются к администрации учреждений с просьбой предоставить им возможность видоизменить татуировки националистического характера, осознав, что данные идеи ложные и ведут в тупик. Мы предоставляем им такую возможность", — сказал собеседник агентства.Представитель силовых структур пояснил, что осознание пагубности идей национализма среди пленных имеет не разовый, а скорее систематических характер."Закрасить или как-то изменить националистические татуировки — с такой просьбой обратились не один-два человека. Это системные обращения. "Это ложные идеи. Пришло осознание" — так они объясняют свои просьбы", — пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221029/svo-1827704987.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины