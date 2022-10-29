https://ria.ru/20221029/tatuirovki-1827733990.html
Пленные украинские боевики закрашивают националистические татуировки
Пленные украинские боевики закрашивают националистические татуировки - РИА Новости, 29.10.2022
Пленные украинские боевики закрашивают националистические татуировки
Пленные украинские боевики, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики, самостоятельно изъявили желание закрасить националистические татуировки,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:23
2022-10-29T11:23
2022-10-29T18:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Пленные украинские боевики, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики, самостоятельно изъявили желание закрасить националистические татуировки, осознав истинное значение таких рисунков, рассказал РИА Новости представитель силовых структур ДНР."Пленные украинские боевики, которые содержатся на территории республики, обращаются к администрации учреждений с просьбой предоставить им возможность видоизменить татуировки националистического характера, осознав, что данные идеи ложные и ведут в тупик. Мы предоставляем им такую возможность", — сказал собеседник агентства.Представитель силовых структур пояснил, что осознание пагубности идей национализма среди пленных имеет не разовый, а скорее систематических характер."Закрасить или как-то изменить националистические татуировки — с такой просьбой обратились не один-два человека. Это системные обращения. "Это ложные идеи. Пришло осознание" — так они объясняют свои просьбы", — пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221029/svo-1827704987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:23 29.10.2022 (обновлено: 18:52 29.10.2022)
Пленные украинские боевики закрашивают националистические татуировки
Пленные украинские боевики, находящиеся в ДНР, закрашивают националистические татуировки
ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Пленные украинские боевики, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики, самостоятельно изъявили желание закрасить националистические татуировки, осознав истинное значение таких рисунков, рассказал РИА Новости представитель силовых структур ДНР.
"Пленные украинские боевики, которые содержатся на территории республики, обращаются к администрации учреждений с просьбой предоставить им возможность видоизменить татуировки националистического характера, осознав, что данные идеи ложные и ведут в тупик. Мы предоставляем им такую возможность", — сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур пояснил, что осознание пагубности идей национализма среди пленных имеет не разовый, а скорее систематических характер.
"Закрасить или как-то изменить националистические татуировки — с такой просьбой обратились не один-два человека. Это системные обращения. "Это ложные идеи. Пришло осознание" — так они объясняют свои просьбы", — пояснил собеседник агентства.