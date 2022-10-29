https://ria.ru/20221029/tankery-1827538236.html

Прыгнуть до потолка: Европа запускает танкерный кризис

Прыгнуть до потолка: Европа запускает танкерный кризис - РИА Новости, 29.10.2022

Прыгнуть до потолка: Европа запускает танкерный кризис

В ЕС не решаются вводить ценовой потолок на российские нефть и газ. Москва уже обещала оставить без сырья всех, кто попытается это сделать. Тем временем... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:00

2022-10-29T08:00

2022-10-29T08:11

экономика

европа

сша

северный поток — 2

евросоюз

спг-танкеры

сжиженный природный газ

нефть

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС не решаются вводить ценовой потолок на российские нефть и газ. Москва уже обещала оставить без сырья всех, кто попытается это сделать. Тем временем назревает другая проблема: резкий рост стоимости транспортировки. Ставки на фрахт взлетели, судов не хватает. Это усилит дефицит, и энергоресурсы снова подорожают.Затишье перед бурейБиржевые цены на газ в Европе (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) опустились ниже тысячи долларов за тысячу кубометров — впервые с середины июня. Аналитики связывают это с тем, что хранилища почти заполнены (в среднем на 93,4%), а спрос в условиях теплой погоды пока относительно низкий. Да и паника из-за вышедшего из строя "Северного потока — 2" несколько поутихла, общий импорт, включая СПГ, устойчивый.Впрочем, уточняют эксперты, это лишь затишье перед бурей. По мнению директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Белогорьева, котировки вернутся к росту.Пекин между тем сворачивает поставки, усиливая энергокризис в ЕС. Но дело не только в этом: транспортировка обходится слишком дорого."Золотые" танкерыК середине октября, по данным Baltic Exchange, стоимость фрахта СПГ-танкера из-за изменения логистики поднялась до 450 тысяч долларов в сутки — в шесть раз больше, чем в начале года.Так, в конце октября Shell зафрахтовала СПГ-танкер Yiannis для отправки в Европу за 400 тысяч долларов в сутки. GAIL India получила Schneeweisschen за 360 тысяч.Безумная прибыльПо некоторым прогнозам, в четвертом квартале дойдет и до семизначных тарифов."Это может показаться безумием, но все сводится к прибыли. Если речь о 200 миллионах долларов с одной партии СПГ, грузоотправитель готов столько заплатить", — отмечает издание American Shipper, специализирующееся на морских перевозках.По словам трейдеров и судовых маклеров, танкеры, зафрахтованные по более низким ставкам, сдают в субаренду. Иногда они сжигают топливо, курсируя между Сингапуром и Малайзией, поскольку единственная цель — удержать суда как можно дольше. Трейдеры загружают их природным газом и нефтепродуктами и ставят на прикол в расчете продать груз подороже.В результате суда не возвращаются на рынок, что разгоняет цены на фрахт.Кроме того, энергетический кризис создает дефицит плавучих хранилищ и регазификационных установок (FSRU), и это тоже повышает арендные ставки.Сокращение поставокДорожают и сами танкеры. Из-за санкций Евросоюза на российскую нефть взлетели цены на танкеры-ледоколы. Как сообщили судовые брокеры Bloomberg, некоторые суда ледового класса Aframax предлагали за 31-34 миллиона долларов, что вдвое дороже, чем годом ранее.С пятого декабря в рамках шестого пакета санкций ЕС запрещены морские перевозки российской нефти, а с 5 февраля — нефтепродуктов. Западные компании смогут обслуживать и страховать груз из России, только если нефть реализуется по цене, равной или ниже предельной."Нехватка судов ледового класса угрожает заблокировать зимой поставку 500-750 тысяч баррелей в день из Балтийского моря", — указывают аналитики брокерской компании Braemar.А биржевые цены на сырье к зиме могут резко подняться.

https://ria.ru/20221026/spg-1827028192.html

https://ria.ru/20221019/spg-1825109508.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221002/gaz-1820943399.html

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, сша, северный поток — 2, евросоюз, спг-танкеры, сжиженный природный газ, нефть, энергетический кризис