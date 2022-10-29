https://ria.ru/20221029/tankery-1827538236.html
Прыгнуть до потолка: Европа запускает танкерный кризис
Прыгнуть до потолка: Европа запускает танкерный кризис - РИА Новости, 29.10.2022
Прыгнуть до потолка: Европа запускает танкерный кризис
В ЕС не решаются вводить ценовой потолок на российские нефть и газ. Москва уже обещала оставить без сырья всех, кто попытается это сделать. Тем временем... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:00
2022-10-29T08:00
2022-10-29T08:11
экономика
европа
сша
северный поток — 2
евросоюз
спг-танкеры
сжиженный природный газ
нефть
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС не решаются вводить ценовой потолок на российские нефть и газ. Москва уже обещала оставить без сырья всех, кто попытается это сделать. Тем временем назревает другая проблема: резкий рост стоимости транспортировки. Ставки на фрахт взлетели, судов не хватает. Это усилит дефицит, и энергоресурсы снова подорожают.Затишье перед бурейБиржевые цены на газ в Европе (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) опустились ниже тысячи долларов за тысячу кубометров — впервые с середины июня. Аналитики связывают это с тем, что хранилища почти заполнены (в среднем на 93,4%), а спрос в условиях теплой погоды пока относительно низкий. Да и паника из-за вышедшего из строя "Северного потока — 2" несколько поутихла, общий импорт, включая СПГ, устойчивый.Впрочем, уточняют эксперты, это лишь затишье перед бурей. По мнению директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Белогорьева, котировки вернутся к росту.Пекин между тем сворачивает поставки, усиливая энергокризис в ЕС. Но дело не только в этом: транспортировка обходится слишком дорого."Золотые" танкерыК середине октября, по данным Baltic Exchange, стоимость фрахта СПГ-танкера из-за изменения логистики поднялась до 450 тысяч долларов в сутки — в шесть раз больше, чем в начале года.Так, в конце октября Shell зафрахтовала СПГ-танкер Yiannis для отправки в Европу за 400 тысяч долларов в сутки. GAIL India получила Schneeweisschen за 360 тысяч.Безумная прибыльПо некоторым прогнозам, в четвертом квартале дойдет и до семизначных тарифов."Это может показаться безумием, но все сводится к прибыли. Если речь о 200 миллионах долларов с одной партии СПГ, грузоотправитель готов столько заплатить", — отмечает издание American Shipper, специализирующееся на морских перевозках.По словам трейдеров и судовых маклеров, танкеры, зафрахтованные по более низким ставкам, сдают в субаренду. Иногда они сжигают топливо, курсируя между Сингапуром и Малайзией, поскольку единственная цель — удержать суда как можно дольше. Трейдеры загружают их природным газом и нефтепродуктами и ставят на прикол в расчете продать груз подороже.В результате суда не возвращаются на рынок, что разгоняет цены на фрахт.Кроме того, энергетический кризис создает дефицит плавучих хранилищ и регазификационных установок (FSRU), и это тоже повышает арендные ставки.Сокращение поставокДорожают и сами танкеры. Из-за санкций Евросоюза на российскую нефть взлетели цены на танкеры-ледоколы. Как сообщили судовые брокеры Bloomberg, некоторые суда ледового класса Aframax предлагали за 31-34 миллиона долларов, что вдвое дороже, чем годом ранее.С пятого декабря в рамках шестого пакета санкций ЕС запрещены морские перевозки российской нефти, а с 5 февраля — нефтепродуктов. Западные компании смогут обслуживать и страховать груз из России, только если нефть реализуется по цене, равной или ниже предельной."Нехватка судов ледового класса угрожает заблокировать зимой поставку 500-750 тысяч баррелей в день из Балтийского моря", — указывают аналитики брокерской компании Braemar.А биржевые цены на сырье к зиме могут резко подняться.
https://ria.ru/20221026/spg-1827028192.html
https://ria.ru/20221019/spg-1825109508.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221002/gaz-1820943399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, сша, северный поток — 2, евросоюз, спг-танкеры, сжиженный природный газ, нефть, энергетический кризис
Экономика, Европа, США, Северный поток — 2, Евросоюз, СПГ-танкеры, сжиженный природный газ, Нефть, Энергетический кризис
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС не решаются вводить ценовой потолок на российские нефть и газ. Москва уже обещала оставить без сырья всех, кто попытается это сделать. Тем временем назревает другая проблема: резкий рост стоимости транспортировки. Ставки на фрахт взлетели, судов не хватает. Это усилит дефицит, и энергоресурсы снова подорожают.
Биржевые цены на газ в Европе (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) опустились ниже тысячи долларов за тысячу кубометров — впервые с середины июня. Аналитики связывают это с тем, что хранилища почти заполнены (в среднем на 93,4%), а спрос в условиях теплой погоды пока относительно низкий. Да и паника из-за вышедшего из строя "Северного потока — 2" несколько поутихла, общий импорт, включая СПГ, устойчивый.
Впрочем, уточняют эксперты, это лишь затишье перед бурей. По мнению директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Белогорьева, котировки вернутся к росту.
Сейчас мировой рынок сжиженного природного газа фактически переориентировался на Европу. США отправляют туда 70% своего экспорта, китайские трейдеры активны на этом направлении из-за низкого спроса внутри страны. Да и у России ЕС нарастил закупки — сразу на 50%, до 15 миллиардов кубометров.
Пекин между тем сворачивает поставки, усиливая энергокризис в ЕС. Но дело не только в этом: транспортировка обходится слишком дорого.
К середине октября, по данным Baltic Exchange, стоимость фрахта СПГ-танкера из-за изменения логистики поднялась до 450 тысяч долларов в сутки — в шесть раз больше, чем в начале года.
Цена доставки нефти из США в Китай — самая высокая с 2020-го, а с Ближнего Востока в Японию — в два раза дороже, чем в марте. Причина — дефицит судов, вызванный борьбой Европы за топливо.
Так, в конце октября Shell зафрахтовала СПГ-танкер Yiannis для отправки в Европу за 400 тысяч долларов в сутки. GAIL India получила Schneeweisschen за 360 тысяч.
По некоторым прогнозам, в четвертом квартале дойдет и до семизначных тарифов.
"Это может показаться безумием, но все сводится к прибыли. Если речь о 200 миллионах долларов с одной партии СПГ, грузоотправитель готов столько заплатить", — отмечает издание American Shipper, специализирующееся на морских перевозках.
Краткосрочная и среднесрочная торговля СПГ окажется под сильным давлением, говорится в недавнем отчете брокерской компании Affinity. Свободных судов все меньше: крупные энергетические компании бронируют их заранее.
По словам трейдеров и судовых маклеров, танкеры, зафрахтованные по более низким ставкам, сдают в субаренду. Иногда они сжигают топливо, курсируя между Сингапуром и Малайзией, поскольку единственная цель — удержать суда как можно дольше. Трейдеры загружают их природным газом и нефтепродуктами и ставят на прикол в расчете продать груз подороже.
В результате суда не возвращаются на рынок, что разгоняет цены на фрахт.
Кроме того, энергетический кризис создает дефицит плавучих хранилищ и регазификационных установок (FSRU), и это тоже повышает арендные ставки.
Дорожают и сами танкеры. Из-за санкций Евросоюза на российскую нефть взлетели цены на танкеры-ледоколы. Как сообщили судовые брокеры Bloomberg, некоторые суда ледового класса Aframax предлагали за 31-34 миллиона долларов, что вдвое дороже, чем годом ранее.
С пятого декабря в рамках шестого пакета санкций ЕС запрещены морские перевозки российской нефти, а с 5 февраля — нефтепродуктов. Западные компании смогут обслуживать и страховать груз из России, только если нефть реализуется по цене, равной или ниже предельной.
"Нехватка судов ледового класса угрожает заблокировать зимой поставку 500-750 тысяч баррелей в день из Балтийского моря", — указывают аналитики брокерской компании Braemar.
Европе это грозит новым витком энергетического кризиса. Предельные цены на российскую нефть, доставляемую морским путем, ударят по мировому танкерному флоту. Часть судов нельзя будет застраховать. Это, в свою очередь, сократит поставки на глобальные рынки и подорвет антикризисные усилия США, предупреждает Bloomberg.
А биржевые цены на сырье к зиме могут резко подняться.