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В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков — выходцев из Чечни
В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков — выходцев из Чечни - РИА Новости, 29.10.2022
В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков — выходцев из Чечни
В Запорожье уничтожили группу боевиков — выходцев из Чечни, воюющих на стороне украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T07:40
2022-10-29T07:40
2022-10-29T16:27
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. В Запорожье уничтожили группу боевиков — выходцев из Чечни, воюющих на стороне украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Кроме того, по его словам, среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.На сегодня освобождено более 70 процентов территории Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр, город Запорожье.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Запорожская область, Россия, Украина
07:40 29.10.2022 (обновлено: 16:27 29.10.2022)
В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков — выходцев из Чечни
Член ГСА Запорожской области Рогов: в регионе уничтожена группа боевиков-выходцев из Чечни