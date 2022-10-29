https://ria.ru/20221029/svo-1827704987.html

В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков — выходцев из Чечни

В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков — выходцев из Чечни - РИА Новости, 29.10.2022

В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков — выходцев из Чечни

В Запорожье уничтожили группу боевиков — выходцев из Чечни, воюющих на стороне украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T07:40

2022-10-29T07:40

2022-10-29T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожье

запорожская область

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826346174_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_15e6ea2031bbc0bd4a5aebc412890c8e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. В Запорожье уничтожили группу боевиков — выходцев из Чечни, воюющих на стороне украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Кроме того, по его словам, среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.На сегодня освобождено более 70 процентов территории Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр, город Запорожье.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область, россия, украина