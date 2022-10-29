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В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков — выходцев из Чечни - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/svo-1827704987.html
В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков — выходцев из Чечни
В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков — выходцев из Чечни - РИА Новости, 29.10.2022
В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков — выходцев из Чечни
В Запорожье уничтожили группу боевиков — выходцев из Чечни, воюющих на стороне украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T07:40
2022-10-29T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
запорожская область
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. В Запорожье уничтожили группу боевиков — выходцев из Чечни, воюющих на стороне украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Кроме того, по его словам, среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.На сегодня освобождено более 70 процентов территории Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр, город Запорожье.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Запорожская область, Россия, Украина
07:40 29.10.2022 (обновлено: 16:27 29.10.2022)
 
В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков — выходцев из Чечни

Член ГСА Запорожской области Рогов: в регионе уничтожена группа боевиков-выходцев из Чечни

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. В Запорожье уничтожили группу боевиков — выходцев из Чечни, воюющих на стороне украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд", — отметил Рогов.

Кроме того, по его словам, среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.
На сегодня освобождено более 70 процентов территории Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр, город Запорожье.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожьеЗапорожская областьРоссияУкраина
 
 
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