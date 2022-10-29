https://ria.ru/20221029/svo-1827703481.html
Украинцы держали пленных в клетке на улице, сообщил освобожденный военный
Украинцы держали пленных в клетке на улице, сообщил освобожденный военный - РИА Новости, 29.10.2022
Украинцы держали пленных в клетке на улице, сообщил освобожденный военный
Украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР, рассказал РИА Новости освобожденный... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T07:06
2022-10-29T07:06
2022-10-29T11:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР, рассказал РИА Новости освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра."Мы были как обезьяны. К нам подходили, могли плюнуть — что хотели делали. У нас же, опять-таки, глаза завязаны. И к нам залетают два-три человека и начинают очень жестко избивать", — рассказал Чупра о пытках и издевательствах в военной комендатуре города Бахмут (ДНР), куда его и сослуживцев перевезли после допроса.По его словам, украинские силовики пытались скрывать свои лица во время избиений."У кого-то дубина была, кто руками (бил. — Прим. ред.), кто ногами. Нам просто повезло, что мы не истекли кровью. И обратно нас заматывали, у них была тема, что мы их видим", — добавил боец НМ ЛНР.Ранее группа, в которой состоял Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Солдаты Киева убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен. Первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артемовске (украинское название — Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда собеседника агентства и его пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками. Украинские силовики пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, а также использовали раскаленную паяльную лампу.
https://ria.ru/20221029/plennye-1827707107.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Освобожденный из украинского плена: "Нам повезло, что мы просто кровью не истекли"
Украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР, рассказал РИА Новости освобожденный из плена фельдшер-санитар Александр Чупра: "Нам повезло, что мы просто кровью не истекли"
2022-10-29T07:06
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Киев
07:06 29.10.2022 (обновлено: 11:00 29.10.2022)
Украинцы держали пленных в клетке на улице, сообщил освобожденный военный
Освобожденный боец ЛНР: украинские силовики после допроса держали в уличной клетке пленных