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Украинцы держали пленных в клетке на улице, сообщил освобожденный военный - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/svo-1827703481.html
Украинцы держали пленных в клетке на улице, сообщил освобожденный военный
Украинцы держали пленных в клетке на улице, сообщил освобожденный военный - РИА Новости, 29.10.2022
Украинцы держали пленных в клетке на улице, сообщил освобожденный военный
Украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР, рассказал РИА Новости освобожденный... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T07:06
2022-10-29T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР, рассказал РИА Новости освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра."Мы были как обезьяны. К нам подходили, могли плюнуть — что хотели делали. У нас же, опять-таки, глаза завязаны. И к нам залетают два-три человека и начинают очень жестко избивать", — рассказал Чупра о пытках и издевательствах в военной комендатуре города Бахмут (ДНР), куда его и сослуживцев перевезли после допроса.По его словам, украинские силовики пытались скрывать свои лица во время избиений."У кого-то дубина была, кто руками (бил. — Прим. ред.), кто ногами. Нам просто повезло, что мы не истекли кровью. И обратно нас заматывали, у них была тема, что мы их видим", — добавил боец НМ ЛНР.Ранее группа, в которой состоял Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Солдаты Киева убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен. Первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артемовске (украинское название — Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда собеседника агентства и его пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками. Украинские силовики пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, а также использовали раскаленную паяльную лампу.
https://ria.ru/20221029/plennye-1827707107.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
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Освобожденный из украинского плена: "Нам повезло, что мы просто кровью не истекли"
Украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР, рассказал РИА Новости освобожденный из плена фельдшер-санитар Александр Чупра: "Нам повезло, что мы просто кровью не истекли"
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Киев
07:06 29.10.2022 (обновлено: 11:00 29.10.2022)
 
Украинцы держали пленных в клетке на улице, сообщил освобожденный военный

Освобожденный боец ЛНР: украинские силовики после допроса держали в уличной клетке пленных

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ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР, рассказал РИА Новости освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра.
"Мы были как обезьяны. К нам подходили, могли плюнуть — что хотели делали. У нас же, опять-таки, глаза завязаны. И к нам залетают два-три человека и начинают очень жестко избивать", — рассказал Чупра о пытках и издевательствах в военной комендатуре города Бахмут (ДНР), куда его и сослуживцев перевезли после допроса.
Фельдшер о прекращении пыток украинскими силовиками после появления Красного Креста - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
08:09Специальная военная операция на Украине
Очевидец рассказал о пытках пленных из ЛНР на Украине
По его словам, украинские силовики пытались скрывать свои лица во время избиений.
"У кого-то дубина была, кто руками (бил. — Прим. ред.), кто ногами. Нам просто повезло, что мы не истекли кровью. И обратно нас заматывали, у них была тема, что мы их видим", — добавил боец НМ ЛНР.
Ранее группа, в которой состоял Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Солдаты Киева убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен. Первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артемовске (украинское название — Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда собеседника агентства и его пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками. Украинские силовики пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, а также использовали раскаленную паяльную лампу.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиев
 
 
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