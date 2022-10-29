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В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки дронов
В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки дронов - РИА Новости, 29.10.2022
В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки дронов
Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщается в Telegram-канале властей города. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T06:54
2022-10-29T06:54
2022-10-29T09:22
специальная военная операция на украине
севастополь
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происшествия
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщается в Telegram-канале властей города.Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.Утром губернатор города Михаил Развожаев заявил об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты, для ее отражения задействовали корабли Черноморского флота. По его словам, нападение не привело к поражению объектов в городе. Как отметил чиновник накануне, после недавнего применения ВСУ дрона против Балаклавской ПГУ-ТЭС в Севастополе усилили защиту объектов критической инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, россия, происшествия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Происшествия, Михаил Развожаев
06:54 29.10.2022 (обновлено: 09:22 29.10.2022)
В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки дронов
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о временном перекрытии рейда, паромы не ходят