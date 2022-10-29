https://ria.ru/20221029/svo-1827703128.html

В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки дронов

В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки дронов - РИА Новости, 29.10.2022

В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки дронов

Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщается в Telegram-канале властей города. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T06:54

2022-10-29T06:54

2022-10-29T09:22

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

происшествия

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщается в Telegram-канале властей города.Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.Утром губернатор города Михаил Развожаев заявил об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты, для ее отражения задействовали корабли Черноморского флота. По его словам, нападение не привело к поражению объектов в городе. Как отметил чиновник накануне, после недавнего применения ВСУ дрона против Балаклавской ПГУ-ТЭС в Севастополе усилили защиту объектов критической инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

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севастополь, россия, происшествия, михаил развожаев