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В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки дронов - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/svo-1827703128.html
В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки дронов
В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки дронов - РИА Новости, 29.10.2022
В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки дронов
Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщается в Telegram-канале властей города. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T06:54
2022-10-29T09:22
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
происшествия
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщается в Telegram-канале властей города.Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.Утром губернатор города Михаил Развожаев заявил об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты, для ее отражения задействовали корабли Черноморского флота. По его словам, нападение не привело к поражению объектов в городе. Как отметил чиновник накануне, после недавнего применения ВСУ дрона против Балаклавской ПГУ-ТЭС в Севастополе усилили защиту объектов критической инфраструктуры.
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севастополь, россия, происшествия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Происшествия, Михаил Развожаев
06:54 29.10.2022 (обновлено: 09:22 29.10.2022)
 
В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки дронов

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о временном перекрытии рейда, паромы не ходят

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту с вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту с вертолета - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту с вертолета. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщается в Telegram-канале властей города.

"Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят", — говорится в публикации.

Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.
Утром губернатор города Михаил Развожаев заявил об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты, для ее отражения задействовали корабли Черноморского флота. По его словам, нападение не привело к поражению объектов в городе.
Как отметил чиновник накануне, после недавнего применения ВСУ дрона против Балаклавской ПГУ-ТЭС в Севастополе усилили защиту объектов критической инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
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