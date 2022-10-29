https://ria.ru/20221029/svo-1827700550.html
Украинские войска обстреляли три района Донецка, сообщили в ДНР
Украинские войска обстреляли три района Донецка, сообщили в ДНР - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли три района Донецка, сообщили в ДНР
Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T05:36
2022-10-29T05:36
2022-10-29T05:36
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 01.59 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 02.20 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 04.33 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221029/svo-1827693581.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия
Украинские войска обстреляли три района Донецка, сообщили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли три района Донецка, выпустив восемь снарядов