https://ria.ru/20221029/svo-1827700259.html

В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки БПЛА

В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 29.10.2022

В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки БПЛА

Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не пострадали из-за нападения, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T05:23

2022-10-29T05:23

2022-10-29T12:46

специальная военная операция на украине

безопасность

черноморский флот вмф россии

россия

михаил развожаев

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773549637_30:0:1776:982_1920x0_80_0_0_6c63a67ad71dd0e2c551bbaf562d573f.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не пострадали из-за нападения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале."Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове", — написал он.Накануне губернатор заявлял, что после недавнего применения ВСУ беспилотника против Балаклавской ПГУ-ТЭС в городе усилили защиту объектов критической инфраструктуры.В Черноморском флоте также говорили о принятии специальных мер для противодействия диверсантам в Крыму.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, черноморский флот вмф россии, россия, михаил развожаев, севастополь