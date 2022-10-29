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В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки БПЛА
В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 29.10.2022
В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки БПЛА
Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не пострадали из-за нападения, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T05:23
2022-10-29T05:23
2022-10-29T12:46
специальная военная операция на украине
безопасность
черноморский флот вмф россии
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михаил развожаев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не пострадали из-за нападения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале."Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове", — написал он.Накануне губернатор заявлял, что после недавнего применения ВСУ беспилотника против Балаклавской ПГУ-ТЭС в городе усилили защиту объектов критической инфраструктуры.В Черноморском флоте также говорили о принятии специальных мер для противодействия диверсантам в Крыму.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черноморский флот ВМФ России, Россия, Михаил Развожаев, Севастополь
05:23 29.10.2022 (обновлено: 12:46 29.10.2022)
В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки БПЛА
Губернатор Севастополя Развожаев: Черноморский флот отбивает атаку беспилотников в бухте