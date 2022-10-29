Рейтинг@Mail.ru
В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/svo-1827700259.html
В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки БПЛА
В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 29.10.2022
В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки БПЛА
Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не пострадали из-за нападения, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T05:23
2022-10-29T12:46
специальная военная операция на украине
безопасность
черноморский флот вмф россии
россия
михаил развожаев
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773549637_30:0:1776:982_1920x0_80_0_0_6c63a67ad71dd0e2c551bbaf562d573f.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не пострадали из-за нападения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале."Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове", — написал он.Накануне губернатор заявлял, что после недавнего применения ВСУ беспилотника против Балаклавской ПГУ-ТЭС в городе усилили защиту объектов критической инфраструктуры.В Черноморском флоте также говорили о принятии специальных мер для противодействия диверсантам в Крыму.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773549637_300:0:1609:982_1920x0_80_0_0_ec6a0aa526069ba3e5672a4f96b54ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, черноморский флот вмф россии, россия, михаил развожаев, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черноморский флот ВМФ России, Россия, Михаил Развожаев, Севастополь
05:23 29.10.2022 (обновлено: 12:46 29.10.2022)
 
В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки БПЛА

Губернатор Севастополя Развожаев: Черноморский флот отбивает атаку беспилотников в бухте

© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в медиабанкФрегат Черноморского флота в Черном море у побережья Крыма
Фрегат Черноморского флота в Черном море у побережья Крыма - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
Перейти в медиабанк
Фрегат Черноморского флота в Черном море у побережья Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не пострадали из-за нападения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове", — написал он.
Накануне губернатор заявлял, что после недавнего применения ВСУ беспилотника против Балаклавской ПГУ-ТЭС в городе усилили защиту объектов критической инфраструктуры.
В Черноморском флоте также говорили о принятии специальных мер для противодействия диверсантам в Крыму.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияМихаил РазвожаевСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала