https://ria.ru/20221029/svo-1827697661.html

Освобожденный боец рассказал о разнице в состоянии пленных Киева и Донбасса

Освобожденный боец рассказал о разнице в состоянии пленных Киева и Донбасса - РИА Новости, 29.10.2022

Освобожденный боец рассказал о разнице в состоянии пленных Киева и Донбасса

Во время обменов пленными с Украиной очень заметна разница в содержании и обращении сторон с военными, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T03:08

2022-10-29T03:08

2022-10-29T09:15

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Во время обменов пленными с Украиной очень заметна разница в содержании и обращении сторон с военными, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра."Обмен 20 на 20 был, лнровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла – была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята - кто в шлепках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно", - рассказал Чупра.По его словам, перед тем, как отправить их на обмен, пленным приказали помыться, выстирать и зашить форму, чтобы они выглядели подобающим образом. "Это сказали в обязательном порядке, потому что потом (в случае неповиновения - ред.) будет плохо", - сказал боец ЛНР.Чупра рассказал, что нормально поесть они смогли только уже после обмена. "Как нас в Крым привезли, нас сразу одели, обули, покормили нормально. Мы одну тарелку съели – и уже нормально наелись, потому что животы уже были никакие. А потом нас в Луганск привезли. Оказали нам медицинскую помощь, взяли кровь на анализы. Проверяют, чтобы у нас болячек не осталось", - пояснил собеседник агентства.Группа, в которой был Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Солдаты Киева убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен. Первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артемовске (украинское название – Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда Чупру и его пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками. Украинские силовики пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, использовали раскаленную паяльную лампу.

https://ria.ru/20221029/plennye-1827707107.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

луганск

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Освобожденный из украинского плена о разнице в содержании пленных Киева и республик Во время обменов пленными с Украиной очень заметна разница в содержании и обращении сторон с военными, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра. 2022-10-29T03:08 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, луганск