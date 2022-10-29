02:36 29.10.2022 (обновлено: 02:48 29.10.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов калибром 155 и 122 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 00.41 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в 00.42 украинские войска выпустили по населенному пункту Ясиноватая пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.