https://ria.ru/20221029/svo-1827696933.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов - РИА Новости, 29.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов калибром 155 и 122 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T02:36

2022-10-29T02:36

2022-10-29T02:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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донецкая народная республика

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нато

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов калибром 155 и 122 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 00.42 украинские войска выпустили по населенному пункту Ясиноватая пять снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ясиноватая

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