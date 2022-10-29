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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/svo-1827694724.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти - РИА Новости, 29.10.2022
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:41
2022-10-29T01:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Тревогу объявили в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221029/svo-1827693806.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
01:41 29.10.2022
 
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти

Власти сообщили о воздушной тревоге в пяти областях Украины

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Тревогу объявили в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
01:26Специальная военная операция на Украине
Российские войска отбили попытку наступления ВСУ у Кременной
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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