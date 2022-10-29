https://ria.ru/20221029/svo-1827694724.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти - РИА Новости, 29.10.2022
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:41
2022-10-29T01:41
2022-10-29T01:41
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Тревогу объявили в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221029/svo-1827693806.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти
Власти сообщили о воздушной тревоге в пяти областях Украины