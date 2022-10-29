https://ria.ru/20221029/svo-1827693806.html
Российские войска отбили попытку наступления ВСУ у Кременной
Российские войска отбили попытку наступления ВСУ у Кременной - РИА Новости, 29.10.2022
Российские войска отбили попытку наступления ВСУ у Кременной
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной, заявил в Telegram-канале представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:26
2022-10-29T01:26
2022-10-29T01:31
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
кременная
сватово
россия
украина
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ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной, заявил в Telegram-канале представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.Мирошник отметил, что украинские войска не только не достигли цели, но и "понесли огромные потери"."Жители Кременной сегодня говорили и об активных перестрелках немного южнее — в стороне Белогоровки и Северска. Фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций", — добавил он.В среду полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. Киселев подчеркнул, что все попытки прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", поэтому украинские войска несут большие потери.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, родион мирошник, луганская народная республика, кременная, сватово, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Кременная, Сватово, Россия, Украина
01:26 29.10.2022 (обновлено: 01:31 29.10.2022)
Российские войска отбили попытку наступления ВСУ у Кременной
Представитель ЛНР Мирошник: российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной