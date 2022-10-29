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Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/svo-1827693581.html
Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения
Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения - РИА Новости, 29.10.2022
Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения подвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:14
2022-10-29T01:14
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения подвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения.По словам Пушилина, российские силы занимают более выгодные позиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
01:14 29.10.2022
 
Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения

Пушилин: российские силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения подвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения.
"Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед... Пока не идет речь об освобождении каких-то... населенных пунктов,... но сейчас важным является даже движение вперед", - отметил он в обращении, опубликованном в Telegram-канале.
По словам Пушилина, российские силы занимают более выгодные позиции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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