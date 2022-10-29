https://ria.ru/20221029/svo-1827693581.html
Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения
Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения - РИА Новости, 29.10.2022
Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения подвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:14
2022-10-29T01:14
2022-10-29T01:14
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения подвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения.По словам Пушилина, российские силы занимают более выгодные позиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения
Пушилин: российские силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения