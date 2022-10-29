https://ria.ru/20221029/svo-1827692387.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2022

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушна тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T00:45

2022-10-29T00:45

2022-10-29T00:53

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушна тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Отмечается, что тревогу в областях объявили в 00.33 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221028/ogranicheniya-1827680705.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы рф