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МИД России прокомментировал новую стратегию обороны США - РИА Новости, 29.10.2022
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МИД России прокомментировал новую стратегию обороны США
МИД России прокомментировал новую стратегию обороны США - РИА Новости, 29.10.2022
МИД России прокомментировал новую стратегию обороны США
Россия следит за эволюцией доктринальных документов стран Запада, прежде всего США, и обеспокоена тем, что их язык размыт, а также ростом в них количества... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T07:52
2022-10-29T07:56
россия
сша
в мире
александр грушко
великобритания
министерство обороны сша
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БАКУ, 29 окт - РИА Новости. Россия следит за эволюцией доктринальных документов стран Запада, прежде всего США, и обеспокоена тем, что их язык размыт, а также ростом в них количества сценариев, допускающих применение ядерного оружия, при этом российская военная доктрина не допускает никаких двойных толкований в вопросе возможного применения ядерного оружия, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Я могу сказать, что мы следим самым внимательным образом, и по военной, и по политической части, за эволюциями в целом стратегий ядерных стран Запада - это касается и Великобритании, и Франции, и прежде всего США. А также следим за тем, что происходит со средствами доставки и, собственно, с этим оружием", - сказал Грушко.По его словам, в Москве не раз говорили о тревожащих ее моментах в этом вопросе."Наша военная доктрина и соответствующие документы, касающиеся возможного применения ядерного оружия, они очень точны, не допускают никаких двойных толкований. Там прямо говорится о том, что вне ядерного конфликта ядерное оружие может быть применено только, если существует угроза самому существованию государства. Все. Это абсолютно четкий критерий", - пояснил замминистра.Министерство обороны США в четверг опубликовало стратегию национальной обороны. Согласно тексту, США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. В документе также указано, что наряду с обеспечением собственной безопасности, цель США заключается в расширении периода неиспользования ядерного оружия. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона.При этом американская Ассоциация по контролю над вооружениями посчитала, что стратегия национальной обороны США, опубликованная в четверг Петагоном, дает "сумбурное" представление о роли ядерного оружия для обороны и международной политики страныВ утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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россия, сша, в мире, александр грушко, великобритания, министерство обороны сша
Россия, США, В мире, Александр Грушко, Великобритания, Министерство обороны США
07:52 29.10.2022 (обновлено: 07:56 29.10.2022)
 
МИД России прокомментировал новую стратегию обороны США

Грушко: военная доктрина России не допускает двойных толкований в вопросе ядерного оружия

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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БАКУ, 29 окт - РИА Новости. Россия следит за эволюцией доктринальных документов стран Запада, прежде всего США, и обеспокоена тем, что их язык размыт, а также ростом в них количества сценариев, допускающих применение ядерного оружия, при этом российская военная доктрина не допускает никаких двойных толкований в вопросе возможного применения ядерного оружия, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Я могу сказать, что мы следим самым внимательным образом, и по военной, и по политической части, за эволюциями в целом стратегий ядерных стран Запада - это касается и Великобритании, и Франции, и прежде всего США. А также следим за тем, что происходит со средствами доставки и, собственно, с этим оружием", - сказал Грушко.
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03:58
Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны
По его словам, в Москве не раз говорили о тревожащих ее моментах в этом вопросе.
"Язык ядерных стратегий достаточно размыт, и мы наблюдаем увеличение количества сценариев, в том числе вне ядерного контекста, который допускает применение ядерного оружия. Это, кстати, касается и французской ядерной стратегии", - сказал Грушко.
"Наша военная доктрина и соответствующие документы, касающиеся возможного применения ядерного оружия, они очень точны, не допускают никаких двойных толкований. Там прямо говорится о том, что вне ядерного конфликта ядерное оружие может быть применено только, если существует угроза самому существованию государства. Все. Это абсолютно четкий критерий", - пояснил замминистра.
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Гросси указал на потерю США лидерства в коммерческих ядерных технологиях
Министерство обороны США в четверг опубликовало стратегию национальной обороны. Согласно тексту, США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. В документе также указано, что наряду с обеспечением собственной безопасности, цель США заключается в расширении периода неиспользования ядерного оружия. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона.
При этом американская Ассоциация по контролю над вооружениями посчитала, что стратегия национальной обороны США, опубликованная в четверг Петагоном, дает "сумбурное" представление о роли ядерного оружия для обороны и международной политики страны
В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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