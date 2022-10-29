https://ria.ru/20221029/ssha-1827701706.html

Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия

Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия - РИА Новости, 29.10.2022

Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия

Президент США Джо Байден сравнил нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси со штурмом Капитолия и обвинил своих политических оппонентов в... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T06:18

2022-10-29T06:18

2022-10-29T06:18

в мире

джо байден

нэнси пелоси

дональд трамп

сша

сан-франциско

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сравнил нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси со штурмом Капитолия и обвинил своих политических оппонентов в пропаганде идей, которые пагубно сказываются на "не слишком сбалансированных" людях.Выступая перед однопартийцами-демократами в преддверии промежуточных выборов в конгресс, Байден оговорился, что судит о происшедшем только по сообщениям СМИ и не может ручаться за их точность."Этот парень использовал те же кричалки... которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чем сообщалось. Он кричал: "Где Нэнси?", - сказал Байден.Ряд сторонников экс-президента Дональда Трампа во время штурма Капитолия 6 января 2021 года разыскивали там Нэнси Пелоси, чтобы воспрепятствовать парламентскому утверждению победы Байдена. CNN сообщал, что мужчина, проникший в дом спикера в Сан-Франциско и избивший молотком ее мужа, также искал с ней встречи. По данным телеканала, он был приверженцем различных конспирологических теорий, в том числе о подтасовке результатов президентских выборов 2020 года.Пол Пелоси в результате нападения получил трещину черепа и серьезные травмы обеих рук. Он перенес операцию и идет на поправку. Нападавший был задержан полицией и также находится в больнице. Сама спикер во время происшествия была в Вашингтоне и не пострадала.

https://ria.ru/20221029/ssha-1827700964.html

https://ria.ru/20221029/pelosi-1827699501.html

сша

сан-франциско

вашингтон (штат)

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в мире, джо байден, нэнси пелоси, дональд трамп, сша, сан-франциско, вашингтон (штат)