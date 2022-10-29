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Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия - РИА Новости, 29.10.2022
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Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия
Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия - РИА Новости, 29.10.2022
Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия
Президент США Джо Байден сравнил нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси со штурмом Капитолия и обвинил своих политических оппонентов в... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T06:18
2022-10-29T06:18
в мире
джо байден
нэнси пелоси
дональд трамп
сша
сан-франциско
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сравнил нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси со штурмом Капитолия и обвинил своих политических оппонентов в пропаганде идей, которые пагубно сказываются на "не слишком сбалансированных" людях.Выступая перед однопартийцами-демократами в преддверии промежуточных выборов в конгресс, Байден оговорился, что судит о происшедшем только по сообщениям СМИ и не может ручаться за их точность."Этот парень использовал те же кричалки... которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чем сообщалось. Он кричал: "Где Нэнси?", - сказал Байден.Ряд сторонников экс-президента Дональда Трампа во время штурма Капитолия 6 января 2021 года разыскивали там Нэнси Пелоси, чтобы воспрепятствовать парламентскому утверждению победы Байдена. CNN сообщал, что мужчина, проникший в дом спикера в Сан-Франциско и избивший молотком ее мужа, также искал с ней встречи. По данным телеканала, он был приверженцем различных конспирологических теорий, в том числе о подтасовке результатов президентских выборов 2020 года.Пол Пелоси в результате нападения получил трещину черепа и серьезные травмы обеих рук. Он перенес операцию и идет на поправку. Нападавший был задержан полицией и также находится в больнице. Сама спикер во время происшествия была в Вашингтоне и не пострадала.
https://ria.ru/20221029/ssha-1827700964.html
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в мире, джо байден, нэнси пелоси, дональд трамп, сша, сан-франциско, вашингтон (штат)
В мире, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Дональд Трамп, США, Сан-Франциско, Вашингтон (штат)
06:18 29.10.2022
 
Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия

Байден сравнил нападение на мужа спикера палаты представителей Пелоси со штурмом Капитолия

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сравнил нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси со штурмом Капитолия и обвинил своих политических оппонентов в пропаганде идей, которые пагубно сказываются на "не слишком сбалансированных" людях.
Выступая перед однопартийцами-демократами в преддверии промежуточных выборов в конгресс, Байден оговорился, что судит о происшедшем только по сообщениям СМИ и не может ручаться за их точность.
Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
05:40
Демократы обеспокоены возможными результатами выборов в США, заявила Псаки
"Этот парень использовал те же кричалки... которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чем сообщалось. Он кричал: "Где Нэнси?", - сказал Байден.
Ряд сторонников экс-президента Дональда Трампа во время штурма Капитолия 6 января 2021 года разыскивали там Нэнси Пелоси, чтобы воспрепятствовать парламентскому утверждению победы Байдена. CNN сообщал, что мужчина, проникший в дом спикера в Сан-Франциско и избивший молотком ее мужа, также искал с ней встречи. По данным телеканала, он был приверженцем различных конспирологических теорий, в том числе о подтасовке результатов президентских выборов 2020 года.
"С чего мы взяли, что одна партия может говорить об украденных выборах, о том, что COVID - это афера. Это все ворох лжи, которая может сказаться на людях, которые, возможно, не слишком сбалансированы. Почему мы думаем, что это не испортит политический климат? Хватит значит хватит, хватит", - сказал Байден, имея в виду соперников-республиканцев.
Пол Пелоси в результате нападения получил трещину черепа и серьезные травмы обеих рук. Он перенес операцию и идет на поправку. Нападавший был задержан полицией и также находится в больнице. Сама спикер во время происшествия была в Вашингтоне и не пострадала.
Пол Пелоси - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
04:43
Мужа Пелоси били молотком на глазах у полиции
 
В миреДжо БайденНэнси ПелосиДональд ТрампСШАСан-ФранцискоВашингтон (штат)
 
 
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