Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия
Байден сравнил нападение на мужа спикера палаты представителей Пелоси со штурмом Капитолия
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сравнил нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси со штурмом Капитолия и обвинил своих политических оппонентов в пропаганде идей, которые пагубно сказываются на "не слишком сбалансированных" людях.
Выступая перед однопартийцами-демократами в преддверии промежуточных выборов в конгресс, Байден оговорился, что судит о происшедшем только по сообщениям СМИ и не может ручаться за их точность.
"Этот парень использовал те же кричалки... которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чем сообщалось. Он кричал: "Где Нэнси?", - сказал Байден.
Ряд сторонников экс-президента Дональда Трампа во время штурма Капитолия 6 января 2021 года разыскивали там Нэнси Пелоси, чтобы воспрепятствовать парламентскому утверждению победы Байдена. CNN сообщал, что мужчина, проникший в дом спикера в Сан-Франциско и избивший молотком ее мужа, также искал с ней встречи. По данным телеканала, он был приверженцем различных конспирологических теорий, в том числе о подтасовке результатов президентских выборов 2020 года.
"С чего мы взяли, что одна партия может говорить об украденных выборах, о том, что COVID - это афера. Это все ворох лжи, которая может сказаться на людях, которые, возможно, не слишком сбалансированы. Почему мы думаем, что это не испортит политический климат? Хватит значит хватит, хватит", - сказал Байден, имея в виду соперников-республиканцев.
Пол Пелоси в результате нападения получил трещину черепа и серьезные травмы обеих рук. Он перенес операцию и идет на поправку. Нападавший был задержан полицией и также находится в больнице. Сама спикер во время происшествия была в Вашингтоне и не пострадала.