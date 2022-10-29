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Умение отказывать США стало признаком роста стран, заявил китайский эксперт - РИА Новости, 29.10.2022
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Умение отказывать США стало признаком роста стран, заявил китайский эксперт
Умение отказывать США стало признаком роста стран, заявил китайский эксперт - РИА Новости, 29.10.2022
Умение отказывать США стало признаком роста стран, заявил китайский эксперт
Умение отказывать США стало признаком роста и зрелости стран в международной политике, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T06:14
2022-10-29T06:14
в мире
владимир путин
сша
россия
китай
международный дискуссионный клуб "валдай"
политика
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ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Умение отказывать США стало признаком роста и зрелости стран в международной политике, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Ранее Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай", заявил, что самые разные государства отказывают США в их требованиях, это стало уже обыденностью, но Вашингтон по-прежнему пытается надавить на всех."Умение говорить "нет" Вашингтону стало признаком того, что многие страны выросли и стали "зрелыми" в международной политике, вышли из процесса "промывания мозгов" и одурманивания западным неолиберальным дискурсом", - заявил Цзя Минь.По его словам, то, что имел в виду президент Путин, конечно, не было изоляционистской позицией, также это не означает, что всегда необходимо выступать против США."Точка зрения Путина представляет собой более сложную интернационалистскую перспективу: великие державы, естественно, должны играть важную роль, но они также должны иметь четкое представление об ограничениях собственной силы", - добавил эксперт.Он отметил, что это очень схоже с названием ежегодного доклада международного дискуссионного клуба "Валдай", в этом году его тема – "Мир без сверхдержав"."Конфликты и противоречия между крупными державами неизбежны, главное заключается в том, чтобы уметь их контролировать, ими управлять, спокойно добиваться компромиссов", - указал он.Собеседник агентства подчеркнул, что мир должен адаптироваться к новому этапу сосуществования и совместного управления великих держав.
https://ria.ru/20221027/oon-1827359771.html
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в мире, владимир путин, сша, россия, китай, международный дискуссионный клуб "валдай", политика
В мире, Владимир Путин, США, Россия, Китай, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Политика
06:14 29.10.2022
 
Умение отказывать США стало признаком роста стран, заявил китайский эксперт

Китайский эксперт Цзя Минь: умение отказывать США стало признаком роста и зрелости стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Умение отказывать США стало признаком роста и зрелости стран в международной политике, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай", заявил, что самые разные государства отказывают США в их требованиях, это стало уже обыденностью, но Вашингтон по-прежнему пытается надавить на всех.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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"Умение говорить "нет" Вашингтону стало признаком того, что многие страны выросли и стали "зрелыми" в международной политике, вышли из процесса "промывания мозгов" и одурманивания западным неолиберальным дискурсом", - заявил Цзя Минь.
По его словам, то, что имел в виду президент Путин, конечно, не было изоляционистской позицией, также это не означает, что всегда необходимо выступать против США.
"Точка зрения Путина представляет собой более сложную интернационалистскую перспективу: великие державы, естественно, должны играть важную роль, но они также должны иметь четкое представление об ограничениях собственной силы", - добавил эксперт.
Он отметил, что это очень схоже с названием ежегодного доклада международного дискуссионного клуба "Валдай", в этом году его тема – "Мир без сверхдержав".
"Конфликты и противоречия между крупными державами неизбежны, главное заключается в том, чтобы уметь их контролировать, ими управлять, спокойно добиваться компромиссов", - указал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что мир должен адаптироваться к новому этапу сосуществования и совместного управления великих держав.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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В миреВладимир ПутинСШАРоссияКитайМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Политика
 
 
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