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Демократы обеспокоены возможными результатами выборов в США, заявила Псаки
Демократы обеспокоены возможными результатами выборов в США, заявила Псаки - РИА Новости, 29.10.2022
Демократы обеспокоены возможными результатами выборов в США, заявила Псаки
Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что демократы обеспокоены возможными результатами промежуточных выборов в американский конгресс. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T05:40
2022-10-29T05:40
2022-10-29T05:40
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что демократы обеспокоены возможными результатами промежуточных выборов в американский конгресс.По ее мнению, если республиканцы получат большинство в палате представителей, последуют "расследования, несколько импичментов".В США 8 ноября 2022 года пройдут промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов.
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В мире, США, Дженнифер Псаки, Демократическая партия США, Конгресс США, Политика
Демократы обеспокоены возможными результатами выборов в США, заявила Псаки
Псаки: демократы обеспокоены возможными результатами промежуточных выборов в конгресс США