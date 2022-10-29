Демократы обеспокоены возможными результатами выборов в США, заявила Псаки

"Демократы в некотором роде обеспокоены тем, как сейчас развиваются события, и за последнюю неделю или около того ситуация стала восприниматься хуже", - отметила она в эфире телеканала MSNBC. Согласно Псаки, предварительные показатели в ряде случаев не такие, какими они "должны быть".