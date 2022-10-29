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WP: в конгрессе выступили против передачи Киеву доходов с активов россиян
WP: в конгрессе выступили против передачи Киеву доходов с активов россиян - РИА Новости, 29.10.2022
WP: в конгрессе выступили против передачи Киеву доходов с активов россиян
Группа американских конгрессменов-республиканцев выступила против внесения в оборонный бюджет положения, которое позволит США переводить Украине доходы с... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T04:52
2022-10-29T04:52
2022-10-29T06:31
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джо байден
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республиканская партия сша
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Группа американских конгрессменов-республиканцев выступила против внесения в оборонный бюджет положения, которое позволит США переводить Украине доходы с конфискованного имущества россиян, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники."Республиканцы заявляют, что положение не было полностью проверено соответствующими комитетами", — говорится в сообщении издания.По словам сотрудников аппарата Республиканской партии, сенаторы-республиканцы считают, что этот пункт следует рассмотреть в юридических комитетах в сенате и палате представителей.Как отмечает представитель республиканцев в комитете по финансовым услугам в палате представителей Лора Пиви, существует широкое сопротивление этому положению, хотя в палате представителей члены обеих партий одобрили его как часть своего проекта оборонного бюджета.По мнению сотрудника аппарата Демократической партии, республиканцы, блокируя пункт, намерены привлечь демократов к некоему политическому торгу.Оборонный бюджет США должны принять до конца 2022 года. Сначала палата представителей и сенат утверждают свои проекты, которые впоследствии должны быть сведены в один документ. Если за него проголосует необходимое количество человек, его отправят на подпись президенту Джо Байдену.
https://ria.ru/20221029/problema-1827696300.html
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в мире, джо байден, сша, украина, республиканская партия сша, политика, конгресс сша
В мире, Джо Байден, США, Украина, Республиканская партия США, Политика, Конгресс США
04:52 29.10.2022 (обновлено: 06:31 29.10.2022)
WP: в конгрессе выступили против передачи Киеву доходов с активов россиян
Washington Post: ряд республиканцев США против перевода Киеву доходов с активов россиян