https://ria.ru/20221029/ssha-1827699910.html

WP: в конгрессе выступили против передачи Киеву доходов с активов россиян

WP: в конгрессе выступили против передачи Киеву доходов с активов россиян - РИА Новости, 29.10.2022

WP: в конгрессе выступили против передачи Киеву доходов с активов россиян

Группа американских конгрессменов-республиканцев выступила против внесения в оборонный бюджет положения, которое позволит США переводить Украине доходы с... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T04:52

2022-10-29T04:52

2022-10-29T06:31

в мире

джо байден

сша

украина

республиканская партия сша

политика

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730201182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e18debbfb2ce85e4cefd6b75cd5b0afe.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Группа американских конгрессменов-республиканцев выступила против внесения в оборонный бюджет положения, которое позволит США переводить Украине доходы с конфискованного имущества россиян, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники."Республиканцы заявляют, что положение не было полностью проверено соответствующими комитетами", — говорится в сообщении издания.По словам сотрудников аппарата Республиканской партии, сенаторы-республиканцы считают, что этот пункт следует рассмотреть в юридических комитетах в сенате и палате представителей.Как отмечает представитель республиканцев в комитете по финансовым услугам в палате представителей Лора Пиви, существует широкое сопротивление этому положению, хотя в палате представителей члены обеих партий одобрили его как часть своего проекта оборонного бюджета.По мнению сотрудника аппарата Демократической партии, республиканцы, блокируя пункт, намерены привлечь демократов к некоему политическому торгу.Оборонный бюджет США должны принять до конца 2022 года. Сначала палата представителей и сенат утверждают свои проекты, которые впоследствии должны быть сведены в один документ. Если за него проголосует необходимое количество человек, его отправят на подпись президенту Джо Байдену.

https://ria.ru/20221029/problema-1827696300.html

https://ria.ru/20221028/impichment-1827643432.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, украина, республиканская партия сша, политика, конгресс сша