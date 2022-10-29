Рейтинг@Mail.ru
Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/ssha-1827698605.html
Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны
Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны - РИА Новости, 29.10.2022
Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны
Американские власти должны вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное вооружение, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T03:58
2022-10-29T08:59
анатолий антонов
россия
сша
европа
нато
ядерное оружие
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:39:2049:1191_1920x0_80_0_0_5b4dd93d97e3fb2fe47a8909d1cb3d9b.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Американские власти должны вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное вооружение, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания. Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. — Прим. ред.)", — сказал дипломат.Таким образом он прокомментировал публикации в местных СМИ, согласно которым США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12. По словам посла, из-за близкого расположения к границам России В61-12 приобретают стратегическое значение, несмотря на свою ограниченную мощность и попытки американцев отнести их к тактическому классу.Антонов заявил, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США, несмотря на "спекуляции" о том, что он в разы больше американского."Все наше ТЯО (тактическое ядерное оружие. — Прим. ред.) находится в централизованных хранилищах на территории России и не может представлять угрозы для Соединенных Штатов", — заключил посол.Авиабомба B61 состоит на вооружении с 1968 года, сейчас распространены ее модификации — 3, 4, 7 и 11. B61-12 должна прийти на замену первым трем.B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 "Торнадо", а также "будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F".В конце сентября в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров со своей стороны отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20221029/ritorika-1827698077.html
https://ria.ru/20221029/ssha-1827696507.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий антонов, россия, сша, европа, нато, ядерное оружие, в мире
Анатолий Антонов, Россия, США, Европа, НАТО, Ядерное оружие, В мире
03:58 29.10.2022 (обновлено: 08:59 29.10.2022)
 
Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны

Посол Антонов призвал США вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Американские власти должны вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное вооружение, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания. Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. — Прим. ред.)", — сказал дипломат.
Таким образом он прокомментировал публикации в местных СМИ, согласно которым США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12. По словам посла, из-за близкого расположения к границам России В61-12 приобретают стратегическое значение, несмотря на свою ограниченную мощность и попытки американцев отнести их к тактическому классу.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
03:35
В США рассказали, как начинает меняться риторика Запада в отношении России
Антонов заявил, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США, несмотря на "спекуляции" о том, что он в разы больше американского.
"Все наше ТЯО (тактическое ядерное оружие. — Прим. ред.) находится в централизованных хранилищах на территории России и не может представлять угрозы для Соединенных Штатов", — заключил посол.
Авиабомба B61 состоит на вооружении с 1968 года, сейчас распространены ее модификации — 3, 4, 7 и 11. B61-12 должна прийти на замену первым трем.
B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 "Торнадо", а также "будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F".
В конце сентября в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Глава российского МИД Сергей Лавров со своей стороны отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
02:22
Экс-чиновник США прокомментировал курс Вашингтона на конфронтацию с КНР
 
Анатолий АнтоновРоссияСШАЕвропаНАТОЯдерное оружиеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала