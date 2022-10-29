03:58 29.10.2022 (обновлено: 08:59 29.10.2022)
Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны
Посол Антонов призвал США вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Американские власти должны вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное вооружение, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания. Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. — Прим. ред.)", — сказал дипломат.
Таким образом он прокомментировал публикации в местных СМИ, согласно которым США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12. По словам посла, из-за близкого расположения к границам России В61-12 приобретают стратегическое значение, несмотря на свою ограниченную мощность и попытки американцев отнести их к тактическому классу.
Антонов заявил, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США, несмотря на "спекуляции" о том, что он в разы больше американского.
"Все наше ТЯО (тактическое ядерное оружие. — Прим. ред.) находится в централизованных хранилищах на территории России и не может представлять угрозы для Соединенных Штатов", — заключил посол.
Авиабомба B61 состоит на вооружении с 1968 года, сейчас распространены ее модификации — 3, 4, 7 и 11. B61-12 должна прийти на замену первым трем.
В конце сентября в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Глава российского МИД Сергей Лавров со своей стороны отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.