03:35 29.10.2022 (обновлено: 06:28 29.10.2022)
Демонстранты обвинили конгрессвумен США в поддержке конфликта на Украине
Демонстранты обвинили конгрессвумен США в том, что она поддерживает конфликт на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Демонстранты прервали выступление американской конгрессвумен Ильхан Омар в мэрии Ричфилда и обвинили ее в том, что она поддерживает конфликт на Украине.
Омар была одним из политиков, которые подписали письмо президенту США Джо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Однако впоследствии инициатор обращения Прамила Джайпал заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было только в понедельник предано огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине.
Видеозапись, на которой видно, что Омар из-за демонстрантов пришлось прекратить выступление, опубликовано в Twitter.
"Вы должны быть прогрессивным демократом. Против войны. Восемьдесят миллиардов (помощи) Украине - это не против войны", - говорит один из протестующих. Он указал, что Украина убивает людей в Донбассе.
Омар в ответ написала в Twitter, что демонстранты являются "опасными пропагандистами". "Один из этих людей... даже сказал мне, что "это Америка начала войну с Россией", - добавила она.