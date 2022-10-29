https://ria.ru/20221029/ssha-1827698244.html

Демонстранты обвинили конгрессвумен США в поддержке конфликта на Украине

Демонстранты обвинили конгрессвумен США в поддержке конфликта на Украине - РИА Новости, 29.10.2022

Демонстранты обвинили конгрессвумен США в поддержке конфликта на Украине

Демонстранты прервали выступление американской конгрессвумен Ильхан Омар в мэрии Ричфилда и обвинили ее в том, что она поддерживает конфликт на Украине. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T03:35

2022-10-29T03:35

2022-10-29T06:28

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Демонстранты прервали выступление американской конгрессвумен Ильхан Омар в мэрии Ричфилда и обвинили ее в том, что она поддерживает конфликт на Украине.Омар была одним из политиков, которые подписали письмо президенту США Джо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Однако впоследствии инициатор обращения Прамила Джайпал заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было только в понедельник предано огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине.Видеозапись, на которой видно, что Омар из-за демонстрантов пришлось прекратить выступление, опубликовано в Twitter.Омар в ответ написала в Twitter, что демонстранты являются "опасными пропагандистами". "Один из этих людей... даже сказал мне, что "это Америка начала войну с Россией", - добавила она.

https://ria.ru/20221029/problema-1827696300.html

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