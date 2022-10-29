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Демонстранты обвинили конгрессвумен США в поддержке конфликта на Украине - РИА Новости, 29.10.2022
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Демонстранты обвинили конгрессвумен США в поддержке конфликта на Украине
Демонстранты обвинили конгрессвумен США в поддержке конфликта на Украине - РИА Новости, 29.10.2022
Демонстранты обвинили конгрессвумен США в поддержке конфликта на Украине
Демонстранты прервали выступление американской конгрессвумен Ильхан Омар в мэрии Ричфилда и обвинили ее в том, что она поддерживает конфликт на Украине. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T03:35
2022-10-29T06:28
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Демонстранты прервали выступление американской конгрессвумен Ильхан Омар в мэрии Ричфилда и обвинили ее в том, что она поддерживает конфликт на Украине.Омар была одним из политиков, которые подписали письмо президенту США Джо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Однако впоследствии инициатор обращения Прамила Джайпал заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было только в понедельник предано огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине.Видеозапись, на которой видно, что Омар из-за демонстрантов пришлось прекратить выступление, опубликовано в Twitter.Омар в ответ написала в Twitter, что демонстранты являются "опасными пропагандистами". "Один из этих людей... даже сказал мне, что "это Америка начала войну с Россией", - добавила она.
https://ria.ru/20221029/problema-1827696300.html
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в мире, украина, сша, россия, конгресс сша
В мире, Украина, США, Россия, Конгресс США
03:35 29.10.2022 (обновлено: 06:28 29.10.2022)
 
Демонстранты обвинили конгрессвумен США в поддержке конфликта на Украине

Демонстранты обвинили конгрессвумен США в том, что она поддерживает конфликт на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Демонстранты прервали выступление американской конгрессвумен Ильхан Омар в мэрии Ричфилда и обвинили ее в том, что она поддерживает конфликт на Украине.
Омар была одним из политиков, которые подписали письмо президенту США Джо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Однако впоследствии инициатор обращения Прамила Джайпал заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было только в понедельник предано огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине.
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Видеозапись, на которой видно, что Омар из-за демонстрантов пришлось прекратить выступление, опубликовано в Twitter.
"Вы должны быть прогрессивным демократом. Против войны. Восемьдесят миллиардов (помощи) Украине - это не против войны", - говорит один из протестующих. Он указал, что Украина убивает людей в Донбассе.
Омар в ответ написала в Twitter, что демонстранты являются "опасными пропагандистами". "Один из этих людей... даже сказал мне, что "это Америка начала войну с Россией", - добавила она.
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