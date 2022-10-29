https://ria.ru/20221029/ssha-1827696507.html

Экс-чиновник США прокомментировал курс Вашингтона на конфронтацию с КНР

Экс-чиновник США прокомментировал курс Вашингтона на конфронтацию с КНР - РИА Новости, 29.10.2022

Экс-чиновник США прокомментировал курс Вашингтона на конфронтацию с КНР

США в своей новой стратегии национальной обороны развивают конфронтационный курс в отношении Китая и, пренебрегая возможностями для укрепления мира, должны быть РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T02:22

2022-10-29T02:22

2022-10-29T02:22

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. США в своей новой стратегии национальной обороны развивают конфронтационный курс в отношении Китая и, пренебрегая возможностями для укрепления мира, должны быть готовы к ответным действиям, заявил РИА Новости бывший помощник американского министра обороны Час Фримэн.В опубликованном накануне документе Пентагон назвал Китай единственным соперником США, который стремится перекроить существующий миропорядок и располагает растущим потенциалом для этого."Стратегия подтверждает и дополняет декларацию экономической и технологической войны США против Китая. Китай будет реагировать. Интересно посмотреть, как", - сказал собеседник агентства, который занимал свой пост во времена президентства Билла Клинтона.В оборонной стратегии он видит очередное проявление долгосрочной американской политики, нацеленной на сохранение глобального доминирования.Новый документ, по мнению Фримэна, слишком большой упор делает на угрозы военной конфронтации, чтобы содействовать снижению напряженности в мире и Индо-Тихоокеанском регионе в частности."Стратегия ставит знак равенства между сдерживанием и военной конфронтацией... Она никак не содействует перспективам мира", - сказал он.

https://ria.ru/20221028/ssha-1827641507.html

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в мире, китай, сша, министерство обороны сша