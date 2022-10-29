https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827759538.html
Российские военные поразили девять украинских пунктов управления
Российские военные поразили девять украинских пунктов управления - РИА Новости, 29.10.2022
Российские военные поразили девять украинских пунктов управления
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:46
2022-10-29T14:46
2022-10-29T14:46
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
доброполье (город)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах. В Херсонской области и ДНР уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, доброполье (город), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Доброполье (город), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили девять украинских пунктов управления
Минобороны: артиллерия и авиация ВС России поразили девять украинских пунктов управления