https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827759538.html

Российские военные поразили девять украинских пунктов управления

Российские военные поразили девять украинских пунктов управления - РИА Новости, 29.10.2022

Российские военные поразили девять украинских пунктов управления

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:46

2022-10-29T14:46

2022-10-29T14:46

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

доброполье (город)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах. В Херсонской области и ДНР уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

доброполье (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьковская область, россия, доброполье (город), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)