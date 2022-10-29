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Российские военные поразили девять украинских пунктов управления - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827759538.html
Российские военные поразили девять украинских пунктов управления
Российские военные поразили девять украинских пунктов управления - РИА Новости, 29.10.2022
Российские военные поразили девять украинских пунктов управления
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:46
2022-10-29T14:46
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
доброполье (город)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах. В Херсонской области и ДНР уничтожены два склада боеприпасов.
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харьковская область
россия
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харьковская область, россия, доброполье (город), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Доброполье (город), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:46 29.10.2022
 
Российские военные поразили девять украинских пунктов управления

Минобороны: артиллерия и авиация ВС России поразили девять украинских пунктов управления

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах. В Херсонской области и ДНР уничтожены два склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияДоброполье (город)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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