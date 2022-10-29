https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827756249.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T17:48

2022-10-29T17:48

2022-10-29T18:29

россия

украина

инфографика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 29 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отразили атаки противника на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Погибло более 240 украинских военнослужащих. Кроме того, пресечена очередная попытка противника высадить десант на левый берег Днепра у Запорожской АЭС. В акватории Севастопольской бухты корабли Черноморского флота сбили 16 беспилотников, которые были нацелены на суда, обеспечивающие безопасность зерновой сделки.Параллельно осуществлялось уничтожение военных объектов украинской армии. Ликвидированы девять пунктов управления, 189 районов скопления живой силы и техники, 68 артиллерийских расчетов, два склада боеприпасов. Истребительная авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, 14 беспилотников, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и восемь противорадиолокационных ракет.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотников, 384 зенитных ракетных комплекса, 878 реактивных систем залпового огня, 6162 танка и другие бронемашины, 3536 орудий полевой артиллерии и 6863 единицы автомобильной техники.

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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