https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827756156.html

Российские военные сбили украинский МиГ-29

Российские военные сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 29.10.2022

Российские военные сбили украинский МиГ-29

Российская истребительная авиация в небе над Николаевской областью сбила украинский МиГ-29, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:34

2022-10-29T14:34

2022-10-29T15:19

россия

украина

миг-29

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская истребительная авиация в небе над Николаевской областью сбила украинский МиГ-29, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221029/sevastopol-1827720434.html

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Минобороны РФ: в Николаевский области сбит МИГ-29 ВС Украины В Николаевский области сбит МИГ-29 воздушных сил Украины. Брифинг МО РФ 29.10.2022 2022-10-29T14:34 true PT3M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, миг-29, безопасность