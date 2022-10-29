Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827756156.html
Российские военные сбили украинский МиГ-29
Российские военные сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 29.10.2022
Российские военные сбили украинский МиГ-29
Российская истребительная авиация в небе над Николаевской областью сбила украинский МиГ-29, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:34
2022-10-29T15:19
россия
украина
миг-29
безопасность
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827764077_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f183db21f77096302cd42f280319363f.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская истребительная авиация в небе над Николаевской областью сбила украинский МиГ-29, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221029/sevastopol-1827720434.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ: в Николаевский области сбит МИГ-29 ВС Украины
В Николаевский области сбит МИГ-29 воздушных сил Украины. Брифинг МО РФ 29.10.2022
2022-10-29T14:34
true
PT3M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827764077_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b3ed63caa364b304c80fd6cb7eb7e10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, миг-29, безопасность
Россия, Украина, МиГ-29, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
14:34 29.10.2022 (обновлено: 15:19 29.10.2022)
 
Российские военные сбили украинский МиГ-29

Минобороны: российские военные сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская истребительная авиация в небе над Николаевской областью сбила украинский МиГ-29, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
10:12Специальная военная операция на Украине
Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМиГ-29Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала