https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827756156.html
Российские военные сбили украинский МиГ-29
Российские военные сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 29.10.2022
Российские военные сбили украинский МиГ-29
Российская истребительная авиация в небе над Николаевской областью сбила украинский МиГ-29, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:34
2022-10-29T14:34
2022-10-29T15:19
россия
украина
миг-29
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская истребительная авиация в небе над Николаевской областью сбила украинский МиГ-29, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221029/sevastopol-1827720434.html
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Минобороны РФ: в Николаевский области сбит МИГ-29 ВС Украины
В Николаевский области сбит МИГ-29 воздушных сил Украины. Брифинг МО РФ 29.10.2022
2022-10-29T14:34
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PT3M55S
РИА Новости
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россия, украина, миг-29, безопасность
Россия, Украина, МиГ-29, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
14:34 29.10.2022 (обновлено: 15:19 29.10.2022)
Российские военные сбили украинский МиГ-29
Минобороны: российские военные сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области