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На Николаево-Криворожском направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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На Николаево-Криворожском направлении отразили пять атак ВСУ
На Николаево-Криворожском направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 29.10.2022
На Николаево-Криворожском направлении отразили пять атак ВСУ
Российские войска отбили атаки украинских воинских формирований в Херсонской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:33
2022-10-29T15:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
херсонская область
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские войска отбили атаки украинских воинских формирований в Херсонской области, сообщило Минобороны."На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатка, Брускинское, Садок Херсонской области. В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — уточнили в ведомстве. Потери украинских войск составили:Купянское направлениеРоссийские военные также нанесли поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах Тимковки, Ивановки, Табаевки и Крахмального в Харьковской области. Потери противника составили:Кроме того, в районе Староверовки в Харьковской области ракетным ударом удалось уничтожить две установки американской РСЗО HIMARS, а также четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 боевика.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении украинские танковые и мотопехотные роты пытались перейти в наступление в направлении Червонопоповки в ЛНР. Их атаки также удалось отразить. Потери противника составили:Помимо этого, российские войска за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удары нанесли по 68 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также по живой силе и военной технике в 189 районах.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221029/svo-1827747209.html
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россия
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херсонская область
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, херсонская область , владимир путин, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире, Херсонская область , Владимир Путин, Харьковская область
14:33 29.10.2022 (обновлено: 15:29 29.10.2022)
 
На Николаево-Криворожском направлении отразили пять атак ВСУ

Минобороны: на Николаево-Криворожском направлении отражены пять атак украинских войск

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов ЮВО
Работа артиллеристов ЮВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские войска отбили атаки украинских воинских формирований в Херсонской области, сообщило Минобороны.
"На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатка, Брускинское, Садок Херсонской области. В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — уточнили в ведомстве.
Потери украинских войск составили:
  • более 60 военнослужащих;
  • 17 боевых бронированных машин;
  • 12 автомобилей.
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Купянское направление

Российские военные также нанесли поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах Тимковки, Ивановки, Табаевки и Крахмального в Харьковской области. Потери противника составили:
  • более 70 солдат ВСУ и боевиков;
  • две боевые машины пехоты;
  • два бронетранспортера;
  • десять автомобилей.
Кроме того, в районе Староверовки в Харьковской области ракетным ударом удалось уничтожить две установки американской РСЗО HIMARS, а также четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 боевика.
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Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении украинские танковые и мотопехотные роты пытались перейти в наступление в направлении Червонопоповки в ЛНР. Их атаки также удалось отразить. Потери противника составили:
  • более 70 военнослужащих;
  • четыре танка;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа.
Помимо этого, российские войска за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удары нанесли по 68 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также по живой силе и военной технике в 189 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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