14:33 29.10.2022 (обновлено: 15:29 29.10.2022)
На Николаево-Криворожском направлении отразили пять атак ВСУ
Минобороны: на Николаево-Криворожском направлении отражены пять атак украинских войск
Работа артиллеристов ЮВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские войска отбили атаки украинских воинских формирований в Херсонской области, сообщило Минобороны.
"На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатка, Брускинское, Садок Херсонской области. В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — уточнили в ведомстве.
Потери украинских войск составили:
- —более 60 военнослужащих;
- —17 боевых бронированных машин;
- —12 автомобилей.
Купянское направление
Российские военные также нанесли поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах Тимковки, Ивановки, Табаевки и Крахмального в Харьковской области. Потери противника составили:
- —более 70 солдат ВСУ и боевиков;
- —две боевые машины пехоты;
- —два бронетранспортера;
- —десять автомобилей.
Кроме того, в районе Староверовки в Харьковской области ракетным ударом удалось уничтожить две установки американской РСЗО HIMARS, а также четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 боевика.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении украинские танковые и мотопехотные роты пытались перейти в наступление в направлении Червонопоповки в ЛНР. Их атаки также удалось отразить. Потери противника составили:
- —более 70 военнослужащих;
- —четыре танка;
- —две боевые бронированные машины;
- —три пикапа.
Помимо этого, российские войска за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удары нанесли по 68 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также по живой силе и военной технике в 189 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.