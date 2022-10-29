https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827756015.html

На Николаево-Криворожском направлении отразили пять атак ВСУ

На Николаево-Криворожском направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 29.10.2022

На Николаево-Криворожском направлении отразили пять атак ВСУ

Российские войска отбили атаки украинских воинских формирований в Херсонской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:33

2022-10-29T14:33

2022-10-29T15:29

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские войска отбили атаки украинских воинских формирований в Херсонской области, сообщило Минобороны."На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатка, Брускинское, Садок Херсонской области. В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — уточнили в ведомстве. Потери украинских войск составили:Купянское направлениеРоссийские военные также нанесли поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах Тимковки, Ивановки, Табаевки и Крахмального в Харьковской области. Потери противника составили:Кроме того, в районе Староверовки в Харьковской области ракетным ударом удалось уничтожить две установки американской РСЗО HIMARS, а также четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 боевика.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении украинские танковые и мотопехотные роты пытались перейти в наступление в направлении Червонопоповки в ЛНР. Их атаки также удалось отразить. Потери противника составили:Помимо этого, российские войска за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удары нанесли по 68 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также по живой силе и военной технике в 189 районах.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/svo-1827747209.html

https://ria.ru/20221028/himars-1827465300.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, херсонская область , владимир путин, харьковская область