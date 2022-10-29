https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827730264.html

Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 29.10.2022

Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк Т-64БМ2, 14 единиц бронированной и автомобильной техники, а также два беспилотных летательных... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T10:50

2022-10-29T10:50

2022-10-29T10:50

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

т-80бв

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк Т-64БМ2, 14 единиц бронированной и автомобильной техники, а также два беспилотных летательных аппарата, заявила в субботу Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БМ2), 14 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В пятницу Народная милиция сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ) и семь единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20221029/poteri-1827722512.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, т-80бв