https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827730264.html
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк Т-64БМ2, 14 единиц бронированной и автомобильной техники, а также два беспилотных летательных... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:50
2022-10-29T10:50
2022-10-29T10:50
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
т-80бв
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк Т-64БМ2, 14 единиц бронированной и автомобильной техники, а также два беспилотных летательных аппарата, заявила в субботу Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БМ2), 14 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В пятницу Народная милиция сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ) и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221029/poteri-1827722512.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Т-80БВ
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: украинские войска потеряли за сутки до 50 человек и танк