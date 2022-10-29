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Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827730264.html
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк Т-64БМ2, 14 единиц бронированной и автомобильной техники, а также два беспилотных летательных... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:50
2022-10-29T10:50
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
т-80бв
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк Т-64БМ2, 14 единиц бронированной и автомобильной техники, а также два беспилотных летательных аппарата, заявила в субботу Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БМ2), 14 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В пятницу Народная милиция сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ) и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221029/poteri-1827722512.html
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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безопасность, донецкая народная республика, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Т-80БВ
10:50 29.10.2022
 
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: украинские войска потеряли за сутки до 50 человек и танк

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк Т-64БМ2, 14 единиц бронированной и автомобильной техники, а также два беспилотных летательных аппарата, заявила в субботу Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БМ2), 14 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В пятницу Народная милиция сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ) и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
10:19Специальная военная операция на Украине
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаТ-80БВ
 
 
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