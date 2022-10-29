https://ria.ru/20221029/sovbez-1827804513.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту в Черном море

Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту в Черном море - РИА Новости, 29.10.2022

Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту в Черном море

Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности (СБ) ООН в связи с нападением Украины на корабли Черноморского флота, задействованные для... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T20:16

2022-10-29T20:16

2022-10-29T20:31

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украина

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дмитрий полянский

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ООН, 29 окт – РИА Новости. Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности (СБ) ООН в связи с нападением Украины на корабли Черноморского флота, задействованные для обеспечения безопасности судов в рамках "продуктовой сделки", сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский."В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках так называемой "черноморской инициативы", постпредство (России при ООН) уведомило генсека ООН о том, что Россия приостанавливает свое участия в ней, - написал Полянский в своем Telegram-канале. - Кроме того, мы запросили на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету".

https://ria.ru/20221029/uchastie-1827788977.html

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в мире, россия, совет безопасности оон, украина, оон, дмитрий полянский