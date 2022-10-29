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Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту в Черном море - РИА Новости, 29.10.2022
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Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту в Черном море
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту в Черном море - РИА Новости, 29.10.2022
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту в Черном море
Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности (СБ) ООН в связи с нападением Украины на корабли Черноморского флота, задействованные для... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T20:16
2022-10-29T20:31
в мире
россия
совет безопасности оон
украина
оон
дмитрий полянский
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности (СБ) ООН в связи с нападением Украины на корабли Черноморского флота, задействованные для обеспечения безопасности судов в рамках "продуктовой сделки", сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский."В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках так называемой "черноморской инициативы", постпредство (России при ООН) уведомило генсека ООН о том, что Россия приостанавливает свое участия в ней, - написал Полянский в своем Telegram-канале. - Кроме того, мы запросили на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету".
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в мире, россия, совет безопасности оон, украина, оон, дмитрий полянский
В мире, Россия, Совет Безопасности ООН, Украина, ООН, Дмитрий Полянский
20:16 29.10.2022 (обновлено: 20:31 29.10.2022)
 
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту в Черном море

Россия запросила на понедельник заседание Совбеза ООН по теракту в Черном море

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности (СБ) ООН в связи с нападением Украины на корабли Черноморского флота, задействованные для обеспечения безопасности судов в рамках "продуктовой сделки", сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках так называемой "черноморской инициативы", постпредство (России при ООН) уведомило генсека ООН о том, что Россия приостанавливает свое участия в ней, - написал Полянский в своем Telegram-канале. - Кроме того, мы запросили на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету".
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
18:17
МИД сообщил о приостановке действия зерновой сделки на неопределенный срок
 
В миреРоссияСовет Безопасности ООНУкраинаООНДмитрий Полянский
 
 
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