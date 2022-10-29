https://ria.ru/20221029/skhron-1827715922.html
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием - РИА Новости, 29.10.2022
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием
Сотрудники силовых ведомств обнаружили схрон с оружием в одном из домов в Мелитополе благодаря своевременным обращениям горожан к правоохранительным органам,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:46
2022-10-29T09:46
2022-10-29T09:46
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств обнаружили схрон с оружием в одном из домов в Мелитополе благодаря своевременным обращениям горожан к правоохранительным органам, рассказал РИА Новости представитель силового ведомства."По адресу, где проживал бывший участник АТО (украинский боевик), был обнаружен металлический сейф, где находилось оружие и боеприпасы. Схрон в заброшенном доме удалось обнаружить благодаря неравнодушным горожанам, которые обратились к нам", - рассказал собеседник агентства.По предварительным данным, хозяин дома, где был обнаружен схрон, на данный момент находится на территории, подконтрольной Украине. В правоохранительных органах области не исключили, что боевик мог предпринять попытку вернуться в Мелитополь и воспользоваться оружием для совершения диверсионных действий.В ходе досмотра среди прочих единиц огнестрельного оружия был изъят пистолет Magnum и большое количество патрон к нему.
https://ria.ru/20221029/bespilotnik-1827712081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Запорожская область
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием бывшего участника АТО
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств обнаружили схрон с оружием в одном из домов в Мелитополе благодаря своевременным обращениям горожан к правоохранительным органам, рассказал РИА Новости представитель силового ведомства.
"По адресу, где проживал бывший участник АТО (украинский боевик), был обнаружен металлический сейф, где находилось оружие и боеприпасы. Схрон в заброшенном доме удалось обнаружить благодаря неравнодушным горожанам, которые обратились к нам", - рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, хозяин дома, где был обнаружен схрон, на данный момент находится на территории, подконтрольной Украине
. В правоохранительных органах области не исключили, что боевик мог предпринять попытку вернуться в Мелитополь и воспользоваться оружием для совершения диверсионных действий.
В ходе досмотра среди прочих единиц огнестрельного оружия был изъят пистолет Magnum и большое количество патрон к нему.