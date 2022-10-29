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В Мелитополе обнаружили схрон с оружием - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/skhron-1827715922.html
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием - РИА Новости, 29.10.2022
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием
Сотрудники силовых ведомств обнаружили схрон с оружием в одном из домов в Мелитополе благодаря своевременным обращениям горожан к правоохранительным органам,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:46
2022-10-29T09:46
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств обнаружили схрон с оружием в одном из домов в Мелитополе благодаря своевременным обращениям горожан к правоохранительным органам, рассказал РИА Новости представитель силового ведомства."По адресу, где проживал бывший участник АТО (украинский боевик), был обнаружен металлический сейф, где находилось оружие и боеприпасы. Схрон в заброшенном доме удалось обнаружить благодаря неравнодушным горожанам, которые обратились к нам", - рассказал собеседник агентства.По предварительным данным, хозяин дома, где был обнаружен схрон, на данный момент находится на территории, подконтрольной Украине. В правоохранительных органах области не исключили, что боевик мог предпринять попытку вернуться в Мелитополь и воспользоваться оружием для совершения диверсионных действий.В ходе досмотра среди прочих единиц огнестрельного оружия был изъят пистолет Magnum и большое количество патрон к нему.
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мелитополь
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мелитополь, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Запорожская область
09:46 29.10.2022
 
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием

В Мелитополе обнаружили схрон с оружием бывшего участника АТО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств обнаружили схрон с оружием в одном из домов в Мелитополе благодаря своевременным обращениям горожан к правоохранительным органам, рассказал РИА Новости представитель силового ведомства.
"По адресу, где проживал бывший участник АТО (украинский боевик), был обнаружен металлический сейф, где находилось оружие и боеприпасы. Схрон в заброшенном доме удалось обнаружить благодаря неравнодушным горожанам, которые обратились к нам", - рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, хозяин дома, где был обнаружен схрон, на данный момент находится на территории, подконтрольной Украине. В правоохранительных органах области не исключили, что боевик мог предпринять попытку вернуться в Мелитополь и воспользоваться оружием для совершения диверсионных действий.
В ходе досмотра среди прочих единиц огнестрельного оружия был изъят пистолет Magnum и большое количество патрон к нему.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольУкраинаЗапорожская область
 
 
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