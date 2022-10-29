https://ria.ru/20221029/skhron-1827715922.html

В Мелитополе обнаружили схрон с оружием

В Мелитополе обнаружили схрон с оружием - РИА Новости, 29.10.2022

В Мелитополе обнаружили схрон с оружием

Сотрудники силовых ведомств обнаружили схрон с оружием в одном из домов в Мелитополе благодаря своевременным обращениям горожан к правоохранительным органам,... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:46

2022-10-29T09:46

2022-10-29T09:46

специальная военная операция на украине

мелитополь

украина

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802812870_0:0:3228:1815_1920x0_80_0_0_d422edf81fac3774df75eef129ee79c9.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств обнаружили схрон с оружием в одном из домов в Мелитополе благодаря своевременным обращениям горожан к правоохранительным органам, рассказал РИА Новости представитель силового ведомства."По адресу, где проживал бывший участник АТО (украинский боевик), был обнаружен металлический сейф, где находилось оружие и боеприпасы. Схрон в заброшенном доме удалось обнаружить благодаря неравнодушным горожанам, которые обратились к нам", - рассказал собеседник агентства.По предварительным данным, хозяин дома, где был обнаружен схрон, на данный момент находится на территории, подконтрольной Украине. В правоохранительных органах области не исключили, что боевик мог предпринять попытку вернуться в Мелитополь и воспользоваться оружием для совершения диверсионных действий.В ходе досмотра среди прочих единиц огнестрельного оружия был изъят пистолет Magnum и большое количество патрон к нему.

https://ria.ru/20221029/bespilotnik-1827712081.html

мелитополь

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, украина, запорожская область