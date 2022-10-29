https://ria.ru/20221029/siriya-1827724468.html

Тысячи людей сами вернулись в "зоны безопасности" в Сирии, заявил Эрдоган

Тысячи людей сами вернулись в "зоны безопасности" в Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.10.2022

Тысячи людей сами вернулись в "зоны безопасности" в Сирии, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что свыше 500 тысяч человек добровольно вернулись в "зоны безопасности" в Сирии. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T10:29

2022-10-29T10:29

2022-10-29T10:29

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АНКАРА, 29 окт- РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что свыше 500 тысяч человек добровольно вернулись в "зоны безопасности" в Сирии."Мы обеспечили добровольное возвращение примерно 530 тысяч человек в зоны безопасности, которые мы создали в Сирии", - приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.По его словам, посредством трансграничных операций Турция разрушила террористический коридор, который пытались создать у ее южных границ."Мы предотвратили попытки создать террористический коридор вдоль нашей южной границы с помощью операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира", "Коготь-замок", - заявил Эрдоган.

https://ria.ru/20221027/siriya-1827368358.html

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сирия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, турция