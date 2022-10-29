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Тысячи людей сами вернулись в "зоны безопасности" в Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.10.2022
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Тысячи людей сами вернулись в "зоны безопасности" в Сирии, заявил Эрдоган
Тысячи людей сами вернулись в "зоны безопасности" в Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.10.2022
Тысячи людей сами вернулись в "зоны безопасности" в Сирии, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что свыше 500 тысяч человек добровольно вернулись в "зоны безопасности" в Сирии. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:29
2022-10-29T10:29
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АНКАРА, 29 окт- РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что свыше 500 тысяч человек добровольно вернулись в "зоны безопасности" в Сирии."Мы обеспечили добровольное возвращение примерно 530 тысяч человек в зоны безопасности, которые мы создали в Сирии", - приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.По его словам, посредством трансграничных операций Турция разрушила террористический коридор, который пытались создать у ее южных границ."Мы предотвратили попытки создать террористический коридор вдоль нашей южной границы с помощью операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира", "Коготь-замок", - заявил Эрдоган.
https://ria.ru/20221027/siriya-1827368358.html
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в мире, сирия, турция
В мире, Сирия, Турция
10:29 29.10.2022
 
Тысячи людей сами вернулись в "зоны безопасности" в Сирии, заявил Эрдоган

Президент Турции Эрдоган: свыше 500 тысяч человек вернулись в "зоны безопасности" в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМорской порт Латакия в Сирии
Морской порт Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Морской порт Латакия в Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 29 окт- РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что свыше 500 тысяч человек добровольно вернулись в "зоны безопасности" в Сирии.
"Мы обеспечили добровольное возвращение примерно 530 тысяч человек в зоны безопасности, которые мы создали в Сирии", - приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.
Город Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 21:24
Песков заявил, что в Сирии остаются террористические группировки
По его словам, посредством трансграничных операций Турция разрушила террористический коридор, который пытались создать у ее южных границ.
"Мы предотвратили попытки создать террористический коридор вдоль нашей южной границы с помощью операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира", "Коготь-замок", - заявил Эрдоган.
Линии электропередач в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 00:49
Окрестности Дамаска подверглись ракетной атаке, сообщило ГосТВ Сирии
 
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