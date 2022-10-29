https://ria.ru/20221029/siriya-1827724468.html
Тысячи людей сами вернулись в "зоны безопасности" в Сирии, заявил Эрдоган
Тысячи людей сами вернулись в "зоны безопасности" в Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.10.2022
Тысячи людей сами вернулись в "зоны безопасности" в Сирии, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что свыше 500 тысяч человек добровольно вернулись в "зоны безопасности" в Сирии. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:29
2022-10-29T10:29
2022-10-29T10:29
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сирия
турция
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АНКАРА, 29 окт- РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что свыше 500 тысяч человек добровольно вернулись в "зоны безопасности" в Сирии."Мы обеспечили добровольное возвращение примерно 530 тысяч человек в зоны безопасности, которые мы создали в Сирии", - приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.По его словам, посредством трансграничных операций Турция разрушила террористический коридор, который пытались создать у ее южных границ."Мы предотвратили попытки создать террористический коридор вдоль нашей южной границы с помощью операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира", "Коготь-замок", - заявил Эрдоган.
https://ria.ru/20221027/siriya-1827368358.html
https://ria.ru/20221027/siriya-1827067380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, турция
Тысячи людей сами вернулись в "зоны безопасности" в Сирии, заявил Эрдоган
Президент Турции Эрдоган: свыше 500 тысяч человек вернулись в "зоны безопасности" в Сирии
АНКАРА, 29 окт- РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил
, что свыше 500 тысяч человек добровольно вернулись в "зоны безопасности" в Сирии.
"Мы обеспечили добровольное возвращение примерно 530 тысяч человек в зоны безопасности, которые мы создали в Сирии", - приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.
По его словам, посредством трансграничных операций Турция разрушила террористический коридор, который пытались создать у ее южных границ.
"Мы предотвратили попытки создать террористический коридор вдоль нашей южной границы с помощью операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира", "Коготь-замок", - заявил Эрдоган.