https://ria.ru/20221029/shtraf-1827688938.html

Юрист объяснил, за что банк может "оштрафовать" клиента

Юрист объяснил, за что банк может "оштрафовать" клиента - РИА Новости, 29.10.2022

Юрист объяснил, за что банк может "оштрафовать" клиента

Неисполнение заемщиком обязательств по кредитному договору может обернуться штрафом или неустойкой, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T01:20

2022-10-29T01:20

2022-10-29T01:20

общество

россия

кирилл данилов

кредит

банки

штрафы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597955137_0:363:2769:1921_1920x0_80_0_0_e8c8e41c9f366a8dd30fb8f59f06eabd.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Неисполнение заемщиком обязательств по кредитному договору может обернуться штрафом или неустойкой, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.По его словам, чаще всего неустойку начисляют в случае несвоевременного возврата кредита. При уплате процентов ее размер может составить более 20 процентов от суммы просроченной задолженности, а если проценты не начисляются — 0,1 процента за каждый день просрочки.Кроме того, банк может предусмотреть штрафы за нецелевое расходование кредитных средств. Штрафные санкции грозят и в том случае, если заемщик не предоставил в кредитную организацию данные о смене имени или изменении доходов, предупредил Данилов."Указанные нарушения также могут стать основанием для начисления банком штрафных санкций, если это предусмотрено договором. В этих случаях условие об основаниях и размере штрафных санкций отражено в строке 12 индивидуальных условий договора потребительского кредита", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221021/sokrytie-1825532053.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, кирилл данилов, кредит, банки, штрафы