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Юрист объяснил, за что банк может "оштрафовать" клиента
Юрист объяснил, за что банк может "оштрафовать" клиента - РИА Новости, 29.10.2022
Юрист объяснил, за что банк может "оштрафовать" клиента
Неисполнение заемщиком обязательств по кредитному договору может обернуться штрафом или неустойкой, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:20
2022-10-29T01:20
2022-10-29T01:20
общество
россия
кирилл данилов
кредит
банки
штрафы
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Неисполнение заемщиком обязательств по кредитному договору может обернуться штрафом или неустойкой, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.По его словам, чаще всего неустойку начисляют в случае несвоевременного возврата кредита. При уплате процентов ее размер может составить более 20 процентов от суммы просроченной задолженности, а если проценты не начисляются — 0,1 процента за каждый день просрочки.Кроме того, банк может предусмотреть штрафы за нецелевое расходование кредитных средств. Штрафные санкции грозят и в том случае, если заемщик не предоставил в кредитную организацию данные о смене имени или изменении доходов, предупредил Данилов."Указанные нарушения также могут стать основанием для начисления банком штрафных санкций, если это предусмотрено договором. В этих случаях условие об основаниях и размере штрафных санкций отражено в строке 12 индивидуальных условий договора потребительского кредита", — заключил собеседник агентства.
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общество, россия, кирилл данилов, кредит, банки, штрафы
Общество, Россия, Кирилл Данилов, Кредит, Банки, Штрафы
Юрист объяснил, за что банк может "оштрафовать" клиента
Юрист Данилов заявил о риске штрафа в банке за нецелевое расходование кредитных средств