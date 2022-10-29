https://ria.ru/20221029/sevastopol-1827749425.html

Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе

Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе - РИА Новости, 29.10.2022

Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе

Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя, защищающие город от атаки... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:34

2022-10-29T13:34

2022-10-29T13:34

безопасность

михаил развожаев

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя, защищающие город от атаки беспилотников, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее Развожаев призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников.Он добавил, что все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения и видеопотоки с них отныне будут закрыты и доступны только для спецслужб. Такой порядок сохранится на время действия уровня среднего реагирования и повышенной террористической опасности, заявил губернатор.Корабли Черноморского флота утром в субботу отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Атаки происходили несколько часов. Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации.

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/drony-1827727432.html

севастополь

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, михаил развожаев, севастополь