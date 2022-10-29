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Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе - РИА Новости, 29.10.2022
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Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе
Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе - РИА Новости, 29.10.2022
Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе
Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя, защищающие город от атаки... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:34
2022-10-29T13:34
безопасность
михаил развожаев
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя, защищающие город от атаки беспилотников, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее Развожаев призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников.Он добавил, что все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения и видеопотоки с них отныне будут закрыты и доступны только для спецслужб. Такой порядок сохранится на время действия уровня среднего реагирования и повышенной террористической опасности, заявил губернатор.Корабли Черноморского флота утром в субботу отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Атаки происходили несколько часов. Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации.
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безопасность, михаил развожаев, севастополь
Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь
13:34 29.10.2022
 
Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе

Развожаев: спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя, защищающие город от атаки беспилотников, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников.
"По видео, которые выкладывали (в соцсети) – я неоднократно обращался, что этого делать не нужно. Время уговоров закончилось. По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города – ими будут заниматься спецслужбы ", - сказал Развожаев журналистам.
Он добавил, что все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения и видеопотоки с них отныне будут закрыты и доступны только для спецслужб. Такой порядок сохранится на время действия уровня среднего реагирования и повышенной террористической опасности, заявил губернатор.
Корабли Черноморского флота утром в субботу отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Атаки происходили несколько часов. Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации.
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БезопасностьМихаил РазвожаевСевастополь
 
 
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