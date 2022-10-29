https://ria.ru/20221029/sevastopol-1827749425.html
Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе
Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе - РИА Новости, 29.10.2022
Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе
Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя, защищающие город от атаки... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:34
2022-10-29T13:34
2022-10-29T13:34
безопасность
михаил развожаев
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя, защищающие город от атаки беспилотников, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее Развожаев призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников.Он добавил, что все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения и видеопотоки с них отныне будут закрыты и доступны только для спецслужб. Такой порядок сохранится на время действия уровня среднего реагирования и повышенной террористической опасности, заявил губернатор.Корабли Черноморского флота утром в субботу отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Атаки происходили несколько часов. Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации.
https://radiosputnik.ria.ru/20221029/drony-1827727432.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, михаил развожаев, севастополь
Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь
Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе
Развожаев: спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Спецслужбы займутся проверкой видеофрагментов, выложенных в сеть, которые позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя, защищающие город от атаки беспилотников, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев
призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников.
"По видео, которые выкладывали (в соцсети) – я неоднократно обращался, что этого делать не нужно. Время уговоров закончилось. По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города – ими будут заниматься спецслужбы ", - сказал Развожаев журналистам.
Он добавил, что все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения и видеопотоки с них отныне будут закрыты и доступны только для спецслужб. Такой порядок сохранится на время действия уровня среднего реагирования и повышенной террористической опасности, заявил губернатор.
Корабли Черноморского флота утром в субботу отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Атаки происходили несколько часов. Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации.