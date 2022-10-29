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Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники - РИА Новости, 29.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/sevastopol-1827720434.html
Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники
Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники - РИА Новости, 29.10.2022
Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники
Севастопольские системы ПВО ранним утром отразили атаки с беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:12
2022-10-29T12:50
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Севастопольские системы ПВО ранним утром отразили атаки с беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник", — заявил он.Как отметил губернатор, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.Развожаев также призвал жителей не распространять в соцсетях видео с работой средств ПВО.Из-за атаки дронов в Севастополе временно перекрыт рейд, паромы и катера не ходят.
https://ria.ru/20221029/bespilotnik-1827712081.html
https://ria.ru/20221028/minoborony-1827505893.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
10:12 29.10.2022 (обновлено: 12:50 29.10.2022)
 
Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники

Развожаев: системы ПВО в Севастополе сбили несколько беспилотников, включая надводный

© РИА Новости / Светлана Баева Вид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Севастопольские системы ПВО ранним утром отразили атаки с беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник", — заявил он.
Американский разведывательно-беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Американский разведывательный беспилотник летает недалеко от Крыма
Как отметил губернатор, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Развожаев также призвал жителей не распространять в соцсетях видео с работой средств ПВО.
Из-за атаки дронов в Севастополе временно перекрыт рейд, паромы и катера не ходят.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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