https://ria.ru/20221029/sevastopol-1827720434.html

Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники

Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники - РИА Новости, 29.10.2022

Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники

Севастопольские системы ПВО ранним утром отразили атаки с беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T10:12

2022-10-29T10:12

2022-10-29T12:50

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Севастопольские системы ПВО ранним утром отразили атаки с беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник", — заявил он.Как отметил губернатор, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.Развожаев также призвал жителей не распространять в соцсетях видео с работой средств ПВО.Из-за атаки дронов в Севастополе временно перекрыт рейд, паромы и катера не ходят.

https://ria.ru/20221029/bespilotnik-1827712081.html

https://ria.ru/20221028/minoborony-1827505893.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, севастополь, михаил развожаев