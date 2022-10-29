Рейтинг@Mail.ru
Французы назвали виновного в срыве зерновой сделки с Украиной - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/sdelka-1827815532.html
Французы назвали виновного в срыве зерновой сделки с Украиной
Французы назвали виновного в срыве зерновой сделки с Украиной - РИА Новости, 30.10.2022
Французы назвали виновного в срыве зерновой сделки с Украиной
Читатели французской газеты Le Figaro поддержали Россию, приостановившую участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-29T21:52
2022-10-30T00:12
в мире
украина
россия
севастополь
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808268276_0:456:590:788_1920x0_80_0_0_f3dc391baf5ee3fe3759dbdf9c5c3670.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали Россию, приостановившую участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь.Многие пользователи сочли логичным решение Москвы и обвинили Киев в срыве соглашения, от которого зависит благосостояние множества стран по всему миру."Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна", — прокомментировал Anou-Nimat.Grand largue заявил о правоте российской стороны и обвинил ЕС в невыполнении обязательств."ЕС все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная им часть. По соглашению, Россия (вопреки санкциям ЕС) получала право свободно экспортировать свое зерно", — написал он.Юзер добавил, что ЕС фактически саботировал сделку, не дав России возможность застраховать поставки — западные компании оказались под угрозой санкций в случае предоставления услуг Москве."Обычный обман со стороны диктаторов из ЕС", — резюмировал читатель."Западники делают все, чтобы продолжать противостояние, и не хотят мира", — отметил toutou."Бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью", — написал ca18.Он привел данные, что в этом году российский урожай пшеницы составит около 100 миллионов тонн, что позволит стране обеспечить около четверти мирового экспорта.Еще один юзер обвинил президента Украины в приостановке сделки и подчеркнул, что больше всего от этого пострадает Африка."Она не может дать ему оружие. &lt;...&gt; Так что ему все равно", — добавил он.Сегодня Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке, по которой происходил экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Причиной стала атака дронов на находившиеся у берегов Крыма корабли Черноморского флота. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221029/ukraina-1827805760.html
https://ria.ru/20221029/shtaynmayer-1827781268.html
https://ria.ru/20221028/ukraina-1827551460.html
украина
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808268276_0:366:590:809_1920x0_80_0_0_cf4bdb897d4ab91f1328d5c843e972b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, севастополь, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Севастополь, Евросоюз
21:52 29.10.2022 (обновлено: 00:12 30.10.2022)
 
Французы назвали виновного в срыве зерновой сделки с Украиной

Читатели французской Le Figaro сочли Украину виновной в приостановке зерновой сделки

© Фото : Министерство инфраструктуры Украины Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали Россию, приостановившую участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь.
Многие пользователи сочли логичным решение Москвы и обвинили Киев в срыве соглашения, от которого зависит благосостояние множества стран по всему миру.
"Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна", — прокомментировал Anou-Nimat.
Grand largue заявил о правоте российской стороны и обвинил ЕС в невыполнении обязательств.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Вчера, 20:29
Во Франции потребовали не давать Украине решать судьбу человечества
"ЕС все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная им часть. По соглашению, Россия (вопреки санкциям ЕС) получала право свободно экспортировать свое зерно", — написал он.
Юзер добавил, что ЕС фактически саботировал сделку, не дав России возможность застраховать поставки — западные компании оказались под угрозой санкций в случае предоставления услуг Москве.
"Обычный обман со стороны диктаторов из ЕС", — резюмировал читатель.
"Западники делают все, чтобы продолжать противостояние, и не хотят мира", — отметил toutou.
"Бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью", — написал ca18.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Вчера, 17:24
Spiegel задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину
Он привел данные, что в этом году российский урожай пшеницы составит около 100 миллионов тонн, что позволит стране обеспечить около четверти мирового экспорта.
Еще один юзер обвинил президента Украины в приостановке сделки и подчеркнул, что больше всего от этого пострадает Африка.
"Она не может дать ему оружие. <...> Так что ему все равно", — добавил он.
Сегодня Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке, по которой происходил экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Причиной стала атака дронов на находившиеся у берегов Крыма корабли Черноморского флота. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 15:35
В ЕС допускают поражение Украины, заявил премьер Польши
 
В миреУкраинаРоссияСевастопольЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала