https://ria.ru/20221029/sdelka-1827815532.html

Французы назвали виновного в срыве зерновой сделки с Украиной

Французы назвали виновного в срыве зерновой сделки с Украиной - РИА Новости, 30.10.2022

Французы назвали виновного в срыве зерновой сделки с Украиной

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали Россию, приостановившую участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-29T21:52

2022-10-29T21:52

2022-10-30T00:12

в мире

украина

россия

севастополь

евросоюз

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали Россию, приостановившую участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь.Многие пользователи сочли логичным решение Москвы и обвинили Киев в срыве соглашения, от которого зависит благосостояние множества стран по всему миру."Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна", — прокомментировал Anou-Nimat.Grand largue заявил о правоте российской стороны и обвинил ЕС в невыполнении обязательств."ЕС все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная им часть. По соглашению, Россия (вопреки санкциям ЕС) получала право свободно экспортировать свое зерно", — написал он.Юзер добавил, что ЕС фактически саботировал сделку, не дав России возможность застраховать поставки — западные компании оказались под угрозой санкций в случае предоставления услуг Москве."Обычный обман со стороны диктаторов из ЕС", — резюмировал читатель."Западники делают все, чтобы продолжать противостояние, и не хотят мира", — отметил toutou."Бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью", — написал ca18.Он привел данные, что в этом году российский урожай пшеницы составит около 100 миллионов тонн, что позволит стране обеспечить около четверти мирового экспорта.Еще один юзер обвинил президента Украины в приостановке сделки и подчеркнул, что больше всего от этого пострадает Африка."Она не может дать ему оружие. <...> Так что ему все равно", — добавил он.Сегодня Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке, по которой происходил экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Причиной стала атака дронов на находившиеся у берегов Крыма корабли Черноморского флота. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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