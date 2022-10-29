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Эксперт назвал приостановку участия России в продуктовой сделке разумной - РИА Новости, 29.10.2022
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Эксперт назвал приостановку участия России в продуктовой сделке разумной
Эксперт назвал приостановку участия России в продуктовой сделке разумной - РИА Новости, 29.10.2022
Эксперт назвал приостановку участия России в продуктовой сделке разумной
Выход из "продуктовой сделки" российской стороной на данном этапе стал разумным шагом, так как невозможно было все это время играть в одни ворота, заявил РИА... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T21:50
2022-10-29T22:18
россия
оон
высшая школа экономики (вшэ)
севастополь
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Выход из "продуктовой сделки" российской стороной на данном этапе стал разумным шагом, так как невозможно было все это время играть в одни ворота, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.Ранее в МИД России заявили, что действие "продуктовой сделки" приостановлено на неопределенный срок. В заявлении, размещенном на сайте министерства, указывается, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе."Сейчас, естественно, обвинят Россию в том, что мы морим всех голодом, но морим не мы. Продолжать на это смотреть было бы неверно… Мы бы из этой сделки все равно вышли, потому что невозможно играть в одни ворота, но все произошло раньше", - подчеркнул эксперт. При этом он отметил, что обсуждений с западом в продовольственном вопросе в ближайшее время не будет. "Сделка создавалась под эгидой ООН. Насколько я понимаю, организация брала на себя обязательство обеспечить выполнение этой сделки, но ООН это обязательство не выполнила", - заключил Братерский.
https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html
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россия, оон, высшая школа экономики (вшэ), севастополь, украина, в мире, экономика
Россия, ООН, Высшая школа экономики (ВШЭ), Севастополь, Украина, В мире, Экономика
21:50 29.10.2022 (обновлено: 22:18 29.10.2022)
 
Эксперт назвал приостановку участия России в продуктовой сделке разумной

Профессор ВШЭ Братерский назвал приостановку участия России в продуктовой сделке разумной

© AP Photo / Khalil HamraКорабль с зерном
Корабль с зерном - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Корабль с зерном. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Выход из "продуктовой сделки" российской стороной на данном этапе стал разумным шагом, так как невозможно было все это время играть в одни ворота, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.
"Украинское зерно экспортируется, а российское - нет. Так не договаривались. Так что, на мой взгляд, это вполне разумно. Если Запад так беспокоится об экспорте зерна и насыщении мирового рынка продовольствием, ему надо в какой-то степени снять санкции. Не все, но хотя бы те, которые касаются транспорта, страхования, дохода судов", - сказал Братерский.
Ранее в МИД России заявили, что действие "продуктовой сделки" приостановлено на неопределенный срок. В заявлении, размещенном на сайте министерства, указывается, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.
"Сейчас, естественно, обвинят Россию в том, что мы морим всех голодом, но морим не мы. Продолжать на это смотреть было бы неверно… Мы бы из этой сделки все равно вышли, потому что невозможно играть в одни ворота, но все произошло раньше", - подчеркнул эксперт. При этом он отметил, что обсуждений с западом в продовольственном вопросе в ближайшее время не будет. "Сделка создавалась под эгидой ООН. Насколько я понимаю, организация брала на себя обязательство обеспечить выполнение этой сделки, но ООН это обязательство не выполнила", - заключил Братерский.
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