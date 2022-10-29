https://ria.ru/20221029/sdelka-1827815038.html

Эксперт назвал приостановку участия России в продуктовой сделке разумной

Эксперт назвал приостановку участия России в продуктовой сделке разумной - РИА Новости, 29.10.2022

Эксперт назвал приостановку участия России в продуктовой сделке разумной

Выход из "продуктовой сделки" российской стороной на данном этапе стал разумным шагом, так как невозможно было все это время играть в одни ворота, заявил РИА... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T21:50

2022-10-29T21:50

2022-10-29T22:18

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высшая школа экономики (вшэ)

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в мире

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Выход из "продуктовой сделки" российской стороной на данном этапе стал разумным шагом, так как невозможно было все это время играть в одни ворота, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.Ранее в МИД России заявили, что действие "продуктовой сделки" приостановлено на неопределенный срок. В заявлении, размещенном на сайте министерства, указывается, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе."Сейчас, естественно, обвинят Россию в том, что мы морим всех голодом, но морим не мы. Продолжать на это смотреть было бы неверно… Мы бы из этой сделки все равно вышли, потому что невозможно играть в одни ворота, но все произошло раньше", - подчеркнул эксперт. При этом он отметил, что обсуждений с западом в продовольственном вопросе в ближайшее время не будет. "Сделка создавалась под эгидой ООН. Насколько я понимаю, организация брала на себя обязательство обеспечить выполнение этой сделки, но ООН это обязательство не выполнила", - заключил Братерский.

https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html

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россия, оон, высшая школа экономики (вшэ), севастополь, украина, в мире, экономика