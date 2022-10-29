20:07 29.10.2022 (обновлено: 20:42 29.10.2022)
Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке
Россия официально уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке
© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном. Архивное фото
ООН, 29 окт — РИА Новости. Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе, следует из письма, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Обращение направил постпред России при организации Василий Небензя.
"На фоне этой атаки украинских Вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках <…> вышеупомянутых инициатив. Таким образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период", — говорится в письме.
Как указал Небензя, атакованные корабли и инфраструктура в акватории Севастополя использовались для функционирования гуманитарного маршрута при экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам постпреда, нападение совершили под прикрытием коридоров безопасности, определенных для исполнения так называемой черноморской инициативы.
Сегодня утром корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. Объекты в городе при этом не пострадали. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация находится в контакте с Москвой по этому вопросу. Он подчеркнул важность того, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире".