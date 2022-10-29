https://ria.ru/20221029/sdelka-1827804004.html

Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке

Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022

Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке

Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе, следует из письма, с которым удалось... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T20:07

2022-10-29T20:07

2022-10-29T20:42

россия

антониу гутерреш

оон

в мире

василий небензя

москва

севастополь

михаил развожаев

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ООН, 29 окт — РИА Новости. Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе, следует из письма, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Обращение направил постпред России при организации Василий Небензя.Как указал Небензя, атакованные корабли и инфраструктура в акватории Севастополя использовались для функционирования гуманитарного маршрута при экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам постпреда, нападение совершили под прикрытием коридоров безопасности, определенных для исполнения так называемой черноморской инициативы.Сегодня утром корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. Объекты в городе при этом не пострадали. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.Позже военное ведомство сообщило, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке из-за террористических действий Киева.В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация находится в контакте с Москвой по этому вопросу. Он подчеркнул важность того, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире".

https://ria.ru/20221028/sdelka-1827687551.html

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, антониу гутерреш, оон, в мире, василий небензя, москва, севастополь, михаил развожаев