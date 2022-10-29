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Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022
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Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке
Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022
Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке
Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе, следует из письма, с которым удалось... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T20:07
2022-10-29T20:42
россия
антониу гутерреш
оон
в мире
василий небензя
москва
севастополь
михаил развожаев
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ООН, 29 окт — РИА Новости. Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе, следует из письма, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Обращение направил постпред России при организации Василий Небензя.Как указал Небензя, атакованные корабли и инфраструктура в акватории Севастополя использовались для функционирования гуманитарного маршрута при экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам постпреда, нападение совершили под прикрытием коридоров безопасности, определенных для исполнения так называемой черноморской инициативы.Сегодня утром корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. Объекты в городе при этом не пострадали. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.Позже военное ведомство сообщило, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке из-за террористических действий Киева.В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация находится в контакте с Москвой по этому вопросу. Он подчеркнул важность того, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире".
https://ria.ru/20221028/sdelka-1827687551.html
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россия
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россия, антониу гутерреш, оон, в мире, василий небензя, москва, севастополь, михаил развожаев
Россия, Антониу Гутерреш, ООН, В мире, Василий Небензя, Москва, Севастополь, Михаил Развожаев
20:07 29.10.2022 (обновлено: 20:42 29.10.2022)
 
Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке

Россия официально уведомила Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном
Сухогруз Navi-Star с зерном - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном. Архивное фото
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ООН, 29 окт — РИА Новости. Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе, следует из письма, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Обращение направил постпред России при организации Василий Небензя.

"На фоне этой атаки украинских Вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках <…> вышеупомянутых инициатив. Таким образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период", — говорится в письме.

Как указал Небензя, атакованные корабли и инфраструктура в акватории Севастополя использовались для функционирования гуманитарного маршрута при экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам постпреда, нападение совершили под прикрытием коридоров безопасности, определенных для исполнения так называемой черноморской инициативы.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 23:44
Захарова: Москва сообщала ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки"
Сегодня утром корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. Объекты в городе при этом не пострадали. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
Позже военное ведомство сообщило, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке из-за террористических действий Киева.
В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация находится в контакте с Москвой по этому вопросу. Он подчеркнул важность того, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире".
Сухогруз Razoni с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
19:07
Источник сообщил о контактах Турции и ООН с Россией по зерновой сделке
 
РоссияАнтониу ГутеррешООНВ миреВасилий НебензяМоскваСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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