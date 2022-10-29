https://ria.ru/20221029/sdelka-1827797309.html

Источник сообщил о контактах Турции и ООН с Россией по зерновой сделке

Источник сообщил о контактах Турции и ООН с Россией по зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022

Источник сообщил о контактах Турции и ООН с Россией по зерновой сделке

Турция в координации с ООН начала контакты с РФ после решения Москвы о приостановке участия в "зерновой сделке", сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T19:07

2022-10-29T19:07

2022-10-29T19:17

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АНКАРА, 29 окт – РИА Новости. Турция в координации с ООН начала контакты с РФ после решения Москвы о приостановке участия в "зерновой сделке", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Мы начали контакты в координации с ООН", - сказал собеседник агентства. На вопрос о том, могут ли переговоры с РФ привести к положительному исходу, источник отметил, что "сейчас сложно о чем-либо говорить".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221029/sdelka-1827793614.html

https://ria.ru/20221028/mid-1827424996.html

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оон, турция, россия, украина, в мире