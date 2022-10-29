https://ria.ru/20221029/sdelka-1827795508.html
Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке
Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022
Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке
Россия скоро официально уведомит генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в "зерновой сделке", сообщил в своем Twitter первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T18:55
2022-10-29T18:55
2022-10-29T18:55
в мире
антониу гутерреш
россия
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оон
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Россия скоро официально уведомит генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в "зерновой сделке", сообщил в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."После попытки атаки украинских беспилотников на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность функционирования "зерновой сделки", которая, согласно данным Минобороны РФ, была совершена при поддержке Великобритании, Россия приостанавливает участие в сделке. Генсек ООН Антониу Гутерреш будет вскоре официально уведомлен", - написал Полянский.
https://ria.ru/20221029/sdelka-1827793614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, россия, великобритания, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Россия, Великобритания, ООН
Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке
Полянский: Россия скоро официально уведомит ООН о приостановке участия в зерновой сделке