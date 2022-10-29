https://ria.ru/20221029/sdelka-1827795508.html

Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке

Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022

Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке

Россия скоро официально уведомит генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в "зерновой сделке", сообщил в своем Twitter первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T18:55

2022-10-29T18:55

2022-10-29T18:55

в мире

антониу гутерреш

россия

великобритания

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_0:13:1226:702_1920x0_80_0_0_126d18f8b580b178a7067167bb9f97e9.jpg

ООН, 29 окт – РИА Новости. Россия скоро официально уведомит генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в "зерновой сделке", сообщил в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."После попытки атаки украинских беспилотников на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность функционирования "зерновой сделки", которая, согласно данным Минобороны РФ, была совершена при поддержке Великобритании, Россия приостанавливает участие в сделке. Генсек ООН Антониу Гутерреш будет вскоре официально уведомлен", - написал Полянский.

https://ria.ru/20221029/sdelka-1827793614.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, антониу гутерреш, россия, великобритания, оон