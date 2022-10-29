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Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022
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Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке
Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022
Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке
Россия скоро официально уведомит генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в "зерновой сделке", сообщил в своем Twitter первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T18:55
2022-10-29T18:55
в мире
антониу гутерреш
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Россия скоро официально уведомит генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в "зерновой сделке", сообщил в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."После попытки атаки украинских беспилотников на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность функционирования "зерновой сделки", которая, согласно данным Минобороны РФ, была совершена при поддержке Великобритании, Россия приостанавливает участие в сделке. Генсек ООН Антониу Гутерреш будет вскоре официально уведомлен", - написал Полянский.
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в мире, антониу гутерреш, россия, великобритания, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Россия, Великобритания, ООН
18:55 29.10.2022
 
Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке

Полянский: Россия скоро официально уведомит ООН о приостановке участия в зерновой сделке

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Сухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 окт – РИА Новости. Россия скоро официально уведомит генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в "зерновой сделке", сообщил в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"После попытки атаки украинских беспилотников на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность функционирования "зерновой сделки", которая, согласно данным Минобороны РФ, была совершена при поддержке Великобритании, Россия приостанавливает участие в сделке. Генсек ООН Антониу Гутерреш будет вскоре официально уведомлен", - написал Полянский.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
18:42
Источник допустил заседание Совбеза ООН по зерновой сделке в ближайшие дни
 
В миреАнтониу ГутеррешРоссияВеликобританияООН
 
 
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