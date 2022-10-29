https://ria.ru/20221029/sdelka-1827793614.html
Источник допустил заседание Совбеза ООН по зерновой сделке в ближайшие дни
Источник допустил заседание Совбеза ООН по зерновой сделке в ближайшие дни - РИА Новости, 29.10.2022
Источник допустил заседание Совбеза ООН по зерновой сделке в ближайшие дни
Источник РИА Новости в ООН ожидает заседания Совета безопасности на фоне приостановки участия РФ в "черноморской зерновой инициативе". РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T18:42
2022-10-29T18:42
2022-10-29T19:10
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Источник РИА Новости в ООН ожидает заседания Совета безопасности на фоне приостановки участия РФ в "черноморской зерновой инициативе"."Следует ожидать заседания СБ ООН в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире
18:42 29.10.2022 (обновлено: 19:10 29.10.2022)
Источник допустил заседание Совбеза ООН по зерновой сделке в ближайшие дни
Совбез ООН может собрать в ближайшие дни заседание из-за решения России по зерновой сделке