https://ria.ru/20221029/sdelka-1827793614.html

Источник допустил заседание Совбеза ООН по зерновой сделке в ближайшие дни

Источник допустил заседание Совбеза ООН по зерновой сделке в ближайшие дни - РИА Новости, 29.10.2022

Источник допустил заседание Совбеза ООН по зерновой сделке в ближайшие дни

Источник РИА Новости в ООН ожидает заседания Совета безопасности на фоне приостановки участия РФ в "черноморской зерновой инициативе". РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T18:42

2022-10-29T18:42

2022-10-29T19:10

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ООН, 29 окт – РИА Новости. Источник РИА Новости в ООН ожидает заседания Совета безопасности на фоне приостановки участия РФ в "черноморской зерновой инициативе"."Следует ожидать заседания СБ ООН в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, совет безопасности оон, оон, в мире