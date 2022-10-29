https://ria.ru/20221029/sdelka-1827788807.html

Источник: Турция пока не получила от России уведомлений по зерновой сделке

Источник: Турция пока не получила от России уведомлений по зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022

Источник: Турция пока не получила от России уведомлений по зерновой сделке

Турецкая сторона пока не получала уведомления о приостановке участия РФ в "зерновой сделке", это вызовет сожаление, заявил источник РИА Новости в Стамбуле. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T18:16

2022-10-29T18:16

2022-10-29T18:44

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АНКАРА, 29 окт – РИА Новости. Турецкая сторона пока не получала уведомления о приостановке участия РФ в "зерновой сделке", это вызовет сожаление, заявил источник РИА Новости в Стамбуле.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Мы пока такого уведомления не получали. Но если это действительно так, это вызывает сожаление", - сказал собеседник агентства.На вопрос, означает ли это решение Москвы срыв переговоров по продлению сделки, срок которой оканчивается 19 ноября, источник отметил, что пока рано делать какие-либо выводы.В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html

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Наталья Макарова

россия, турция, севастополь, в мире, владимир путин, василий небензя, стамбул, оон