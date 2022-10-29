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В Госдуме назвали неприемлемыми предварительные условия разморозки активов - РИА Новости, 29.10.2022
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В Госдуме назвали неприемлемыми предварительные условия разморозки активов
В Госдуме назвали неприемлемыми предварительные условия разморозки активов - РИА Новости, 29.10.2022
В Госдуме назвали неприемлемыми предварительные условия разморозки активов
Любые предварительные условия размораживания средств России неприемлемы, манипуляции с деньгами РФ незаконны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:30
2022-10-29T14:30
олег морозов
дидье рейндерс
владимир путин
европа
украина
россия
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Любые предварительные условия размораживания средств России неприемлемы, манипуляции с деньгами РФ незаконны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины."Любые манипуляции с нашими деньгами незаконны! Любые предварительные условия их размораживания не приемлемы", - сказал Морозов. По его словам, замороженные активы РФ будут возвращены. "А долг нам вернут обязательно. Либо просто отдадут, как и положено. Либо заберём западными активами в России", - отметил он.Парламентарий добавил, что Россия восстановит Украину. "Украину мы точно восстановим: новую, ненацистскую, дружественную России. И деньги на это найдутся", - уточнил он.Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе. Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась. По словам еврокомиссара, после принятия директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221029/evrokomissiya-1827747894.html
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олег морозов, дидье рейндерс, владимир путин, европа, украина, россия, госдума рф, единая россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Олег Морозов, Дидье Рейндерс, Владимир Путин, Европа, Украина, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
14:30 29.10.2022
 
В Госдуме назвали неприемлемыми предварительные условия разморозки активов

Депутат Морозов назвал неприемлемыми предварительные условия разморозки российских средств

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Любые предварительные условия размораживания средств России неприемлемы, манипуляции с деньгами РФ незаконны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
13:22
Еврокомиссар предложил вернуть России деньги в случае помощи Украине
"Любые манипуляции с нашими деньгами незаконны! Любые предварительные условия их размораживания не приемлемы", - сказал Морозов. По его словам, замороженные активы РФ будут возвращены. "А долг нам вернут обязательно. Либо просто отдадут, как и положено. Либо заберём западными активами в России", - отметил он.
Парламентарий добавил, что Россия восстановит Украину. "Украину мы точно восстановим: новую, ненацистскую, дружественную России. И деньги на это найдутся", - уточнил он.
Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе. Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась. По словам еврокомиссара, после принятия директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.
Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 18:41В мире
Канада объявила о введении новых антироссийских санкций
 
Олег МорозовДидье РейндерсВладимир ПутинЕвропаУкраинаРоссияГосдума РФЕдиная РоссияЕвросоюзЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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