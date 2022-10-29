https://ria.ru/20221029/sanktsii-1827755144.html

В Госдуме назвали неприемлемыми предварительные условия разморозки активов

В Госдуме назвали неприемлемыми предварительные условия разморозки активов - РИА Новости, 29.10.2022

В Госдуме назвали неприемлемыми предварительные условия разморозки активов

Любые предварительные условия размораживания средств России неприемлемы, манипуляции с деньгами РФ незаконны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:30

2022-10-29T14:30

2022-10-29T14:30

олег морозов

дидье рейндерс

владимир путин

европа

украина

россия

госдума рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_8797b3815952db53954b543d2fd797f0.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Любые предварительные условия размораживания средств России неприемлемы, манипуляции с деньгами РФ незаконны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины."Любые манипуляции с нашими деньгами незаконны! Любые предварительные условия их размораживания не приемлемы", - сказал Морозов. По его словам, замороженные активы РФ будут возвращены. "А долг нам вернут обязательно. Либо просто отдадут, как и положено. Либо заберём западными активами в России", - отметил он.Парламентарий добавил, что Россия восстановит Украину. "Украину мы точно восстановим: новую, ненацистскую, дружественную России. И деньги на это найдутся", - уточнил он.Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе. Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась. По словам еврокомиссара, после принятия директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221029/evrokomissiya-1827747894.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/kanada-1827637894.html

европа

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олег морозов, дидье рейндерс, владимир путин, европа, украина, россия, госдума рф, единая россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии