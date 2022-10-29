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В Румынии перестроят пять мостов для перевозки тяжелой военной техники - РИА Новости, 29.10.2022
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В Румынии перестроят пять мостов для перевозки тяжелой военной техники
В Румынии перестроят пять мостов для перевозки тяжелой военной техники - РИА Новости, 29.10.2022
В Румынии перестроят пять мостов для перевозки тяжелой военной техники
Власти Румынии потратят 28 миллионов евро, чтобы перестроить пять мостов для перевозки тяжелой военной техники, половину из этих средств выделит ЕС, сообщает... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:52
2022-10-29T15:56
румыния
евросоюз
в мире
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КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Власти Румынии потратят 28 миллионов евро, чтобы перестроить пять мостов для перевозки тяжелой военной техники, половину из этих средств выделит ЕС, сообщает телеканал Pro TV.Эти пять мостов находятся на национальных дорогах и помимо гражданского движения должны обеспечивать мобильность военных колонн, которые все чаще и чаще пересекают Румынию.Первый и самый важный находится в Овидиу, в уезде Констанца, где находится военная база Михаила Когэлничану. Далее идут мосты на DN1, в Азуге, DN 6 в Аргинешть и DN15 в Страдже и Виишоаре. Маршруты, на которых они расположены, соединяются с местами, где у армии есть важные части или находятся близко к границе.
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румыния, евросоюз, в мире
Румыния, Евросоюз, В мире
15:52 29.10.2022 (обновлено: 15:56 29.10.2022)
 
В Румынии перестроят пять мостов для перевозки тяжелой военной техники

Румыния потратит 28 миллионов евро на ремонт мостов для перевозки тяжелой военной техники

© Фото : Freepik / frimufilmsБухарест, Румыния
Бухарест, Румыния - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : Freepik / frimufilms
Бухарест, Румыния. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Власти Румынии потратят 28 миллионов евро, чтобы перестроить пять мостов для перевозки тяжелой военной техники, половину из этих средств выделит ЕС, сообщает телеканал Pro TV.
"Пять мостов в стране будут перестроены для движения тяжелой военной техники. Национальная компания по управлению дорожной инфраструктурой подписала договор о финансировании на сумму 14 миллионов евро с Европейским агентством по инфраструктуре. Румынское государство удвоит эту сумму", - сообщает телеканал.
Эти пять мостов находятся на национальных дорогах и помимо гражданского движения должны обеспечивать мобильность военных колонн, которые все чаще и чаще пересекают Румынию.
Первый и самый важный находится в Овидиу, в уезде Констанца, где находится военная база Михаила Когэлничану. Далее идут мосты на DN1, в Азуге, DN 6 в Аргинешть и DN15 в Страдже и Виишоаре. Маршруты, на которых они расположены, соединяются с местами, где у армии есть важные части или находятся близко к границе.
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