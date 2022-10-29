https://ria.ru/20221029/rumyniya-1827768150.html

В Румынии перестроят пять мостов для перевозки тяжелой военной техники

В Румынии перестроят пять мостов для перевозки тяжелой военной техники - РИА Новости, 29.10.2022

В Румынии перестроят пять мостов для перевозки тяжелой военной техники

Власти Румынии потратят 28 миллионов евро, чтобы перестроить пять мостов для перевозки тяжелой военной техники, половину из этих средств выделит ЕС, сообщает... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T15:52

2022-10-29T15:52

2022-10-29T15:56

румыния

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819031118_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecdec2cbcb8426ed0425582e46c5cd5e.jpg

КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Власти Румынии потратят 28 миллионов евро, чтобы перестроить пять мостов для перевозки тяжелой военной техники, половину из этих средств выделит ЕС, сообщает телеканал Pro TV.Эти пять мостов находятся на национальных дорогах и помимо гражданского движения должны обеспечивать мобильность военных колонн, которые все чаще и чаще пересекают Румынию.Первый и самый важный находится в Овидиу, в уезде Констанца, где находится военная база Михаила Когэлничану. Далее идут мосты на DN1, в Азуге, DN 6 в Аргинешть и DN15 в Страдже и Виишоаре. Маршруты, на которых они расположены, соединяются с местами, где у армии есть важные части или находятся близко к границе.

https://ria.ru/20221026/diviziya-1826892988.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, евросоюз, в мире