https://ria.ru/20221029/rossiya-1827701089.html

МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России

МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России - РИА Новости, 29.10.2022

МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России

Число преступлений экстремистской направленности в РФ за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло более чем на 31%, РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T05:51

2022-10-29T05:51

2022-10-29T05:51

россия

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число преступлений экстремистской направленности в РФ за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло более чем на 31%, следует из характеристики состояния преступности за январь-сентябрь от МВД России.Рост числа экстремистских преступлений наблюдается в РФ уже не первый месяц. Так, согласно данным МВД России, за восемь месяцев текущего года зарегистрировали 1013 таких деяний, а за семь месяцев - 885. По этим двум показателям наблюдался прирост: на 31,7% и на 28,8%, соответственно. Анализ проводился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20221029/mvd-1827700391.html

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