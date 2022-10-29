Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/rossiya-1827701089.html
МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России
МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России - РИА Новости, 29.10.2022
МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России
Число преступлений экстремистской направленности в РФ за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло более чем на 31%, РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T05:51
2022-10-29T05:51
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число преступлений экстремистской направленности в РФ за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло более чем на 31%, следует из характеристики состояния преступности за январь-сентябрь от МВД России.Рост числа экстремистских преступлений наблюдается в РФ уже не первый месяц. Так, согласно данным МВД России, за восемь месяцев текущего года зарегистрировали 1013 таких деяний, а за семь месяцев - 885. По этим двум показателям наблюдался прирост: на 31,7% и на 28,8%, соответственно. Анализ проводился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://ria.ru/20221029/mvd-1827700391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
05:51 29.10.2022
 
МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России

МВД: в России выросло на треть число преступлений экстремистской направленности

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число преступлений экстремистской направленности в РФ за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло более чем на 31%, следует из характеристики состояния преступности за январь-сентябрь от МВД России.
"В январе-сентябре 2022 года зарегистрировано 1818 преступлений террористического характера (+2,4%) и 1125 преступлений экстремистской направленности (+31,7%)", - говорится в документе. Статистика приведена за первые девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным отрезком 2021-го.
Рост числа экстремистских преступлений наблюдается в РФ уже не первый месяц. Так, согласно данным МВД России, за восемь месяцев текущего года зарегистрировали 1013 таких деяний, а за семь месяцев - 885. По этим двум показателям наблюдался прирост: на 31,7% и на 28,8%, соответственно. Анализ проводился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Здание МВД России - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
05:32
МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала