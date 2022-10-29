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МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России
МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России - РИА Новости, 29.10.2022
МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России
Число преступлений экстремистской направленности в РФ за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло более чем на 31%, РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T05:51
2022-10-29T05:51
2022-10-29T05:51
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число преступлений экстремистской направленности в РФ за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло более чем на 31%, следует из характеристики состояния преступности за январь-сентябрь от МВД России.Рост числа экстремистских преступлений наблюдается в РФ уже не первый месяц. Так, согласно данным МВД России, за восемь месяцев текущего года зарегистрировали 1013 таких деяний, а за семь месяцев - 885. По этим двум показателям наблюдался прирост: на 31,7% и на 28,8%, соответственно. Анализ проводился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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россия, общество
МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России
МВД: в России выросло на треть число преступлений экстремистской направленности
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число преступлений экстремистской направленности в РФ за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло более чем на 31%, следует из характеристики состояния преступности за январь-сентябрь от МВД России.
"В январе-сентябре 2022 года зарегистрировано 1818 преступлений террористического характера (+2,4%) и 1125 преступлений экстремистской направленности (+31,7%)", - говорится в документе. Статистика приведена за первые девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным отрезком 2021-го.
Рост числа экстремистских преступлений наблюдается в РФ уже не первый месяц. Так, согласно данным МВД России, за восемь месяцев текущего года зарегистрировали 1013 таких деяний, а за семь месяцев - 885. По этим двум показателям наблюдался прирост: на 31,7% и на 28,8%, соответственно. Анализ проводился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.