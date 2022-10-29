https://ria.ru/20221029/ritorika-1827698077.html

В США рассказали, как начинает меняться риторика Запада в отношении России

В США рассказали, как начинает меняться риторика Запада в отношении России - РИА Новости, 29.10.2022

В США рассказали, как начинает меняться риторика Запада в отношении России

В США и Великобритании изменили риторику в отношении России и посылают сигналы о стремлении к переговорам, считает обозреватель портала The American... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T03:35

2022-10-29T03:35

2022-10-29T03:35

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В США и Великобритании изменили риторику в отношении России и посылают сигналы о стремлении к переговорам, считает обозреватель портала The American Conservative Тед Снайдер.В своей статье Снайдер также упомянул слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который "выразил желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине".Обозреватель пришел к выводу, что подобные сигналы говорят об изменении отношения Запада к переговорам с Россией."Как и в письме Байдену, комментарий министра обороны Великобритании представляет собой потенциально важное изменение тональности", — добавил он.По его мнению, "намеки" со стороны Лондона и Вашингтона демонстрируют их желание вести переговоры с Россией.Ранее президент России Путин заявил, что проблему Украины могут быстро решить мирным путем те, кто реализует политику в Вашингтоне, им надо только послать сигнал.Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей. Его подписали представители либерального крыла Демократической партии. Позже конгрессмены-демократы отозвали обращение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221029/putin-1827696673.html

https://ria.ru/20221028/peregovory-1827402440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, великобритания, сша, украина