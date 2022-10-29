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В США рассказали, как начинает меняться риторика Запада в отношении России - РИА Новости, 29.10.2022
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В США рассказали, как начинает меняться риторика Запада в отношении России
В США рассказали, как начинает меняться риторика Запада в отношении России - РИА Новости, 29.10.2022
В США рассказали, как начинает меняться риторика Запада в отношении России
В США и Великобритании изменили риторику в отношении России и посылают сигналы о стремлении к переговорам, считает обозреватель портала The American... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T03:35
2022-10-29T03:35
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В США и Великобритании изменили риторику в отношении России и посылают сигналы о стремлении к переговорам, считает обозреватель портала The American Conservative Тед Снайдер.В своей статье Снайдер также упомянул слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который "выразил желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине".Обозреватель пришел к выводу, что подобные сигналы говорят об изменении отношения Запада к переговорам с Россией."Как и в письме Байдену, комментарий министра обороны Великобритании представляет собой потенциально важное изменение тональности", — добавил он.По его мнению, "намеки" со стороны Лондона и Вашингтона демонстрируют их желание вести переговоры с Россией.Ранее президент России Путин заявил, что проблему Украины могут быстро решить мирным путем те, кто реализует политику в Вашингтоне, им надо только послать сигнал.Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей. Его подписали представители либерального крыла Демократической партии. Позже конгрессмены-демократы отозвали обращение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221029/putin-1827696673.html
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в мире, россия, великобритания, сша, украина
В мире, Россия, Великобритания, США, Украина
03:35 29.10.2022
 
В США рассказали, как начинает меняться риторика Запада в отношении России

TAC: Запад изменил риторику в отношении России и послал сигналы о стремлении к переговорам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В США и Великобритании изменили риторику в отношении России и посылают сигналы о стремлении к переговорам, считает обозреватель портала The American Conservative Тед Снайдер.
"Тридцать членов палаты представителей США от демократов направили Байдену письмо, в котором призвали его начать "инициативные дипломатические усилия и активизировать попытки по формированию приемлемых механизмов прекращения огня". <...> Несмотря на то, что Белый дом отклонил изложенные в письме требования, сам факт его написания представляет собой существенное изменение риторики на Капитолийском холме", — заявил он.
В своей статье Снайдер также упомянул слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который "выразил желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине".
Обозреватель пришел к выводу, что подобные сигналы говорят об изменении отношения Запада к переговорам с Россией.
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В США заявили, что Россия дождалась первых "трещин" в поддержке Украины
"Как и в письме Байдену, комментарий министра обороны Великобритании представляет собой потенциально важное изменение тональности", — добавил он.
По его мнению, "намеки" со стороны Лондона и Вашингтона демонстрируют их желание вести переговоры с Россией.
Ранее президент России Путин заявил, что проблему Украины могут быстро решить мирным путем те, кто реализует политику в Вашингтоне, им надо только послать сигнал.
Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей. Его подписали представители либерального крыла Демократической партии. Позже конгрессмены-демократы отозвали обращение.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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