https://ria.ru/20221029/rakety-1827756447.html

ВС России сбили девять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР

ВС России сбили девять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР - РИА Новости, 29.10.2022

ВС России сбили девять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников, 9 снарядов РСЗО HIMARS, а также 8 противорадарных ракет HARM, сообщили в субботу в РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:36

2022-10-29T14:36

2022-10-29T14:50

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

херсонская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников, 9 снарядов РСЗО HIMARS, а также 8 противорадарных ракет HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Араповка, Сватово, Раевка, Рудово Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Бурчак Запорожской области, Новокаменовка, Мыловое, Клаповая и Чаривное Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки были сбиты девять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и восемь противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области и ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф