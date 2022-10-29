https://ria.ru/20221029/rakety-1827756447.html
ВС России сбили девять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР
ВС России сбили девять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР - РИА Новости, 29.10.2022
ВС России сбили девять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников, 9 снарядов РСЗО HIMARS, а также 8 противорадарных ракет HARM, сообщили в субботу в РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:36
2022-10-29T14:36
2022-10-29T14:50
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников, 9 снарядов РСЗО HIMARS, а также 8 противорадарных ракет HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Араповка, Сватово, Раевка, Рудово Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Бурчак Запорожской области, Новокаменовка, Мыловое, Клаповая и Чаривное Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки были сбиты девять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и восемь противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области и ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
14:36 29.10.2022 (обновлено: 14:50 29.10.2022)
ВС России сбили девять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР
МО: ВС России сбили девять снарядов HIMARS и восемь ракет HARM в Херсонской области и ЛНР