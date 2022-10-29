Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕЦБ назвала Путина "невероятно информированным" человеком - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/putin-1827704806.html
Глава ЕЦБ назвала Путина "невероятно информированным" человеком
Глава ЕЦБ назвала Путина "невероятно информированным" человеком - РИА Новости, 29.10.2022
Глава ЕЦБ назвала Путина "невероятно информированным" человеком
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, рассказывая о прошлых встречах с президентом России Владимиром Путиным, заявила, что он произвел... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T07:37
2022-10-29T15:44
владимир путин
кристин лагард
россия
европейский центральный банк
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/94/1521409436_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_132ccfc0e5a47c94de478b2043c964cd.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, рассказывая о прошлых встречах с президентом России Владимиром Путиным, заявила, что он произвел впечатление посвященного в курс дела человека, но сейчас, по ее мнению, он "сильно изменился".По мнению Лагард, эти качества Путина связаны с его работой в КГБ в прошлом.Однако, как считает глава ЕЦБ, президент России "сильно изменился". "Я уверена, что он сильно изменился, потому что он не был таким больным, каким он является сейчас", — сказала Лагард, назвав его "ужасающим".
https://ria.ru/20221016/es-1824365806.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/94/1521409436_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_f8c052c8c8934d2a9969bb19f5568bc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, кристин лагард, россия, европейский центральный банк, в мире
Владимир Путин, Кристин Лагард, Россия, Европейский центральный банк, В мире
07:37 29.10.2022 (обновлено: 15:44 29.10.2022)
 
Глава ЕЦБ назвала Путина "невероятно информированным" человеком

Irish Times: глава ЕЦБ назвала Путина "невероятно информированным" человеком

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГлава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, рассказывая о прошлых встречах с президентом России Владимиром Путиным, заявила, что он произвел впечатление посвященного в курс дела человека, но сейчас, по ее мнению, он "сильно изменился".

"Он (Путин) был невероятно <...> посвященным в курс дела человеком. Поэтому он знал свои документы вдоль и поперек, ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее. Он знал все это", — отметила она в интервью радиостанции RTE, цитаты из которого приводит газета Irish Times.

По мнению Лагард, эти качества Путина связаны с его работой в КГБ в прошлом.
Однако, как считает глава ЕЦБ, президент России "сильно изменился". "Я уверена, что он сильно изменился, потому что он не был таким больным, каким он является сейчас", — сказала Лагард, назвав его "ужасающим".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 08:05
Шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией до уровня февраля
 
Владимир ПутинКристин ЛагардРоссияЕвропейский центральный банкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала