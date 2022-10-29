https://ria.ru/20221029/putin-1827704806.html

Глава ЕЦБ назвала Путина "невероятно информированным" человеком

Глава ЕЦБ назвала Путина "невероятно информированным" человеком - РИА Новости, 29.10.2022

Глава ЕЦБ назвала Путина "невероятно информированным" человеком

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, рассказывая о прошлых встречах с президентом России Владимиром Путиным, заявила, что он произвел... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T07:37

2022-10-29T07:37

2022-10-29T15:44

владимир путин

кристин лагард

россия

европейский центральный банк

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, рассказывая о прошлых встречах с президентом России Владимиром Путиным, заявила, что он произвел впечатление посвященного в курс дела человека, но сейчас, по ее мнению, он "сильно изменился".По мнению Лагард, эти качества Путина связаны с его работой в КГБ в прошлом.Однако, как считает глава ЕЦБ, президент России "сильно изменился". "Я уверена, что он сильно изменился, потому что он не был таким больным, каким он является сейчас", — сказала Лагард, назвав его "ужасающим".

https://ria.ru/20221016/es-1824365806.html

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владимир путин, кристин лагард, россия, европейский центральный банк, в мире