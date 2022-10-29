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В США заявили, что Россия дождалась первых "трещин" в поддержке Украины - РИА Новости, 29.10.2022
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В США заявили, что Россия дождалась первых "трещин" в поддержке Украины
В США заявили, что Россия дождалась первых "трещин" в поддержке Украины - РИА Новости, 29.10.2022
В США заявили, что Россия дождалась первых "трещин" в поддержке Украины
Президент России Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны США, написал обозреватель CNN Стивен Коллинсон. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T02:30
2022-10-29T04:52
в мире
владимир путин
джо байден
кевин маккарти
россия
киев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны США, написал обозреватель CNN Стивен Коллинсон.По его мнению, первым признаком ослабления позиции Вашингтона по Украине стало письмо конгрессменов-демократов президенту Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта. Эксперт назвал случившееся "политической катастрофой".Также автор публикации напомнил о словах лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс.Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей. Его подписали представители либерального крыла Демократической партии. Позже конгрессмены-демократы отозвали обращение.На фоне российской спецоперации Соединенные Штаты, а также их союзники по НАТО продолжают поставки оружия Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений Украине лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир путин, джо байден, кевин маккарти, россия, киев, украина, нато, сша
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Кевин Маккарти, Россия, Киев, Украина, НАТО, США
02:30 29.10.2022 (обновлено: 04:52 29.10.2022)
 
В США заявили, что Россия дождалась первых "трещин" в поддержке Украины

CNN: президент России Путин дождался первых трещин в поддержке Украины со стороны США

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны США, написал обозреватель CNN Стивен Коллинсон.
По его мнению, первым признаком ослабления позиции Вашингтона по Украине стало письмо конгрессменов-демократов президенту Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта. Эксперт назвал случившееся "политической катастрофой".

"Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на Украине. И вот наконец появились первые трещины", — отметил Коллинсон.

Также автор публикации напомнил о словах лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс.
"Даже самый малейший намек на ослабление американской решимости может подбодрить Путина", — подчеркнул аналитик.
Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей. Его подписали представители либерального крыла Демократической партии. Позже конгрессмены-демократы отозвали обращение.
На фоне российской спецоперации Соединенные Штаты, а также их союзники по НАТО продолжают поставки оружия Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений Украине лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреВладимир ПутинДжо БайденКевин МаккартиРоссияКиевУкраинаНАТОСША
 
 
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