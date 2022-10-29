https://ria.ru/20221029/putin-1827696673.html

В США заявили, что Россия дождалась первых "трещин" в поддержке Украины

В США заявили, что Россия дождалась первых "трещин" в поддержке Украины - РИА Новости, 29.10.2022

В США заявили, что Россия дождалась первых "трещин" в поддержке Украины

Президент России Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны США, написал обозреватель CNN Стивен Коллинсон. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T02:30

2022-10-29T02:30

2022-10-29T04:52

в мире

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джо байден

кевин маккарти

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киев

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны США, написал обозреватель CNN Стивен Коллинсон.По его мнению, первым признаком ослабления позиции Вашингтона по Украине стало письмо конгрессменов-демократов президенту Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта. Эксперт назвал случившееся "политической катастрофой".Также автор публикации напомнил о словах лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс.Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей. Его подписали представители либерального крыла Демократической партии. Позже конгрессмены-демократы отозвали обращение.На фоне российской спецоперации Соединенные Штаты, а также их союзники по НАТО продолжают поставки оружия Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений Украине лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221020/pobeda-1825524176.html

россия

киев

украина

сша

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в мире, владимир путин, джо байден, кевин маккарти, россия, киев, украина, нато, сша